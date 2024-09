Špika: To što Vlada radi nema veze s logikom, a ni ništa ne pomaže

Podijeli :

Predsjednik Bloka umirovljenici zajedno (BUZ) Milivoj Špika bio je gost Novog dana kod naše Mašenke Vukadinović s kojom je razgovarao o statusu umirovljenika i Vladinom novom paketu jednokratne pomoći za umirovljenike.

Podsjetimo, umirovljenicima je Vlada namijenila još jedan deveti, krug jednokratnih potpora, za one kojima je mirovina do 840 eura, a takvih je 760 tisuća.

Umirovljenici s mirovinama do 350 eura dobit će 160 eura, od 350 do 500 – 120 eura, od 500 do 650 – 80 i od 650 do 840 eura, 60 eura potpore.

Milivoj Špika nedavno je pozvao građane da dođu na prosvjed “Protiv siromaštva”, koji će se održati 1. listopada na Trgu bana Jelačića zbog nezadovoljstva usklađenjem mirovina koje rastu sporije od inflacije.

“Bilo bi bolje da nas uopće ne štite”

Odgovorio je na pitanje je li od prosvjeda odustao: “Apsolutno ne niti to dolazi u obzir.”

Osvrnuo se i na jednokratnu pomoć za umirovljenike: “Ako je to što Vlada radi zaštita najranjivijih, posebno umirovljenika, onda bi bilo bolje da nas uopće ne štiti. To što Vlada radi nema veze s logikom, a ni ništa ne pomaže. Oni su obuhvatili 760 tisuća umirovljenika kojima će dati jednokratnu pomoć, to je 60 posto od ukupne populacije umirovljenika. Kada maknemo ove po posebnim propisima, to je preko 70 posto. Taj broj osoba kojima Vlada navodno pomaže se svakih par mjeseci povećava, dakle nešto nije u redu.”

“Uporno bježe od problema”

“Vlada sama producira siromaštvo kako bi onda mogla pomagati kroz takozvane pakete. Gledajte apsurda, obuhvaćeni su svi s mirovina do 840 eura, koji će dobiti 60 eura. Međutim oni će samo na porez platiti preko 80 eura. Kako im je Vlada pomogla? Nije im pomogla. Ako su već htjeli pomoći zašto se ne maknu porezu s mirovina, ovo je besmisleno što oni rade”, dodao je Špika.

Špika je komentirao i usklađivanje mirovina: “Tko s kim pregovora i u čije ime? Imate Nacionalno vijeće koje je savjetodavno tijelo Vladi, oni do podne savjetuju Vladi, a poslijepodne hoće biti pregovarači s Vladom. HDZ odlučuje tko će ući u to vijeće.”

“Oni uporno bježe od pravog problema. Pravi problem su male mirovine koje su nastale kao rezultat promjene formule i primjene iste od 1. siječnja 1999.”, dodao je.

