Špika napao Plenkovića: Umirovljenicima trebaju mirovine od kojih se može živjeti

Prikazivati rast BDP-a od 1,7% kao neki uspjeh je potpuno pogrešno jer navedeni postotak nije nikakav dokaz gospodarskog uspjeha. Hrvatska već godinama bilježi snažan priljev europskog novca i istodobno visoku inflaciju što generira rast BDP-a. Ono što sam Plenković pritom prešućuje je ono što građani i gospodarstvo itekako osjećaju, činjenicu da rast BDP-a nije isto što i rast proizvodnje koja je u konstantnom padu, sve lošijoj konkurentnosti i padu životnog standarda.