Špika napao umirovljeničke udruge i stranke: Zašto šutite o slučaju otpada u Gospiću?

"Umirovljenici žive i u Gospiću, i u Slavoniji, i u Dalmaciji. Oni udišu isti zrak i piju istu vodu kao i ostatak građana, no njihova krhkija biološka dob čini ih prvim žrtvama ekocida. Nemoguće je vjerodostojno zastupati interese starijih osoba ako ste radi osobnih fotelja, stranačkih privilegija ili redovnih isplata iz proračuna spremni zatvoriti oči pred ekološkom katastrofom koja im ugrožava živote", navodi predsjednik BUZ-a u priopćenju.