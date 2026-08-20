"MORALNI SLOM"
Špika napao umirovljeničke udruge i stranke: Zašto šutite o slučaju otpada u Gospiću?
Blok umirovljenici zajedno (BUZ) prozvao je vodeće umirovljeničke udruge i stranke zbog izostanka reakcije na slučaj opasnog otpada u Gospiću. Predsjednik BUZ-a Milivoj Špika pita se jesu li politički i financijski interesi razlog njihove šutnje te ih optužuje za "moralni slom"
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Predsjednik BUZ-a Milivoj Špika u priopćenju je kritizirao Sindikat umirovljenika Hrvatske (SUH), Maticu umirovljenika Hrvatske (MUH), Hrvatsku stranku umirovljenika (HSU) i Stranku umirovljenika (SU), tvrdeći da se nisu oglasili o slučaju otpada u Gospiću.
Špika smatra da bi organizacije koje zastupaju starije građane morale reagirati na moguće ugrožavanje okoliša i zdravlja stanovništva, posebno zato što su, kako navodi, osobe starije životne dobi osjetljivije na zdravstvene rizike.
Špika propituje financijsku ovisnost udruga
Predsjednik BUZ-a posebno proziva SUH i MUH, na čijem su čelu Višnja Stanišić i Višnja Fortuna. Navodi da te organizacije za svoje programe koriste sredstva iz državnog proračuna i europskih fondova te postavlja pitanje utječe li takvo financiranje na njihovu spremnost da kritiziraju Vladu.
"Može li organizacija koja ovisi o potpisima ministara na ugovorima o sufinanciranju uopće uputiti oštru kritiku strukturama moći i Vladi", pita Špika.
Prozvao i HSU i Stranku umirovljenika
Još je oštriji prema političkim predstavnicima umirovljenika. Predsjedniku HSU-a Marinku Lukendi zamjera što se, prema njegovim riječima, nije javno očitovao o slučaju te postavlja pitanje je li razlog politička suradnja s vladajućima.
Špika proziva i predsjednika Stranke umirovljenika Lazara Grujića, pritom ponovno otvarajući pitanje financiranja njegove izborne kampanje iz 2024. godine.
"Umirovljenici udišu isti zrak i piju istu vodu"
Špika poručuje da se zastupanje interesa umirovljenika ne može ograničiti samo na pitanja mirovina i socijalnih prava.
"Umirovljenici žive i u Gospiću, i u Slavoniji, i u Dalmaciji. Oni udišu isti zrak i piju istu vodu kao i ostatak građana, no njihova krhkija biološka dob čini ih prvim žrtvama ekocida. Nemoguće je vjerodostojno zastupati interese starijih osoba ako ste radi osobnih fotelja, stranačkih privilegija ili redovnih isplata iz proračuna spremni zatvoriti oči pred ekološkom katastrofom koja im ugrožava živote", navodi predsjednik BUZ-a u priopćenju.
"Moralni slom umirovljeničkih lidera"
"Odgovornost pojedinaca iz državnih institucija je neupitna, ali moralni slom nekih vrlih umirovljeničkih "lidera“ koji trguju zdravljem vlastitog članstva predstavlja još mračniju točku ove afere", naglasio je Špika.
Smatra da bi zaštita zdravlja i okoliša trebala biti i jedno od pitanja kojima se bave organizacije umirovljenika.
Špika zaključuje kako izostanak njihove reakcije predstavlja ozbiljan problem te ih poziva da se javno očituju o slučaju otpada u Gospiću i mogućim posljedicama za građane.
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