Splitska Čistoća u štrajku

Povjerenik nezavisnog sindikata Marin Jadrić u Novom danu je komentirao štrajk radnika Čistoće i njihove zahtjeve pred gradonačelnikom Splita Ivicom Puljkom.

"Pomaka u pregovorima nema. Zahtjevi koji su nama bitni i traženi, još uvijek nisu konkretno ispunjeni. Jutros su gradonačelnik i direktor društva ponudili ono što je već bilo ponuđeno prije, zatim su imali sastanak u uredu diretora gdje su ponudili podizanje tri najniža koeficenta, ali to nijen ono što je sindikat tražio pregovorima u procesu mirenja", rekao je Marin Jadrić.

On kaže kako iz sindikata pokušavaju objasniti gradonačelniku da indeks potrošačkih cijena mora biti sukladan kretanju troškova života i on postoji i u drugim firmama u kojima se mora zaviriti u kolektivne ugovore.

"Isto smo ga tako zamolili za sistematizaciju i tarifni model i samo tražimo da oni budu sastavni dio kolektivnog ugovora. Neka provjere u Čistoći Zagreb imaju li oni to ili ne", rekao je pa je objasnio što znači sistematizaciju: "Sistematizacija znači opis radnih mjesta, a tarifni model znače koeficijent koji su vezani za radna mjesta. To bi značilo da se to samo stavi u kolektivni ugovor. To je nešto nematerijalno".

Za kraj kaže da je glavni kamen spoticanja upravo sistematizacija i tarifni model.

"Izgubilo se povjerenje nakon godinu dana pregovora i neuspjelog postupka mirenja i tražimo ugradnju tih pojmova u kolektivni ugovor", kazao je.