Splitski antifašisti: Okrenimo se budućnosti da u njoj ne ostanemo sami

Na Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje oglasili su se i iz Udruge antifašista i antifašističkih boraca grada Splita.
"Dragi Siniša, ni nakon 34 godine mukama po Vukovar nije došao kraj. Ali Vukovar i dalje svijetli i svijetlit će u srcima hrvatskog naroda kao vječni plamen za sve žrtve Domovinskog rata.
Dovoljno nam je povijesnih trauma da bi generirali nove - okrenimo se budućnosti da u njoj ne ostanemo sami baš kao što si nam svojim posljednjim riječima i poručio", poručili su splitski antifašisti.
