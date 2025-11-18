Oglas

Splitski antifašisti: Okrenimo se budućnosti da u njoj ne ostanemo sami

N1 Info
18. stu. 2025. 16:22
svijeća u mraku
Pexels

Na Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje oglasili su se i iz Udruge antifašista i antifašističkih boraca grada Splita.

"Dragi Siniša, ni nakon 34 godine mukama po Vukovar nije došao kraj. Ali Vukovar i dalje svijetli i svijetlit će u srcima hrvatskog naroda kao vječni plamen za sve žrtve Domovinskog rata.

Dovoljno nam je povijesnih trauma da bi generirali nove - okrenimo se budućnosti da u njoj ne ostanemo sami baš kao što si nam svojim posljednjim riječima i poručio", poručili su splitski antifašisti.

Teme
split splitski antifašisti vukovar

