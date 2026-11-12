Staničić pozvao ustavne suce na sjednicu: "To je odgovornost svakoga od nas!"

Sjednica Ustavnog suda mjesto je na kojem svi suci trebaju iznijeti svoja pravna stajališta, raspraviti prijedloge i o njima odlučiti glasovanjem. Različita mišljenja legitimna su i sastavni su dio rada Suda te doprinose kvaliteti odluka. Pitanja koja su u javnosti otvorena tako će biti predmet rasprave i odlučivanja svih sudaca Ustavnog suda.