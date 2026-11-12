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"Učinit ću sve što mogu"

Staničić pozvao ustavne suce na sjednicu: "To je odgovornost svakoga od nas!"

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12. stu. 2026. 17:08
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04.11.2026., Zagreb - U svecanoj dvorani Sveucilista u Zagrebu odrzana je Svecana akademija u povodu obiljezavanja 250. obljetnice Pravnog fakulteta Sveucilišta u Zagrebu (1776. – 2026.). Frane Stanicic. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL
Davor Puklavec/PIXSELL

Otvaranje sjednica Ustavnog suda javnosti moguće je samo ako suci dođu na sjednicu i sudjeluju u odlučivanju, priopćio je predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić.

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"Kao što je javnosti već poznato, na dnevni red sjednice Suda zakazane za 16. studenoga 2026. uvrstio sam raspravu o Pravilniku o regulaciji tonskog snimanja sjednica te raspravu o otvaranju sjednica Ustavnog suda javnosti.

Napominjem da je na snazi odluka svih sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske sa 13. sjednice Suda od 14. rujna 2020. godine kada je donesen sljedeći zaključak: "Većinom glasova potvrđen je zaključak s tematskog kolegija sudaca održanog 10. rujna 2020. da sjednicama Ustavnog suda ni u buduće neće biti nazočni mediji.

Javnost rada Ustavnog suda osiguravat će se na druge načine propisane Ustavnim zakonom o Ustavnom sudu i Poslovnikom Ustavnog suda." Stoga je za otvaranje sjednica Ustavnog suda Republike Hrvatske javnosti nužno donijeti novu odluku, kojom će većina sudaca zauzeti drukčiji stav o prisutnosti medija na sjednicama Suda.

Sjednica Ustavnog suda mjesto je na kojem svi suci trebaju iznijeti svoja pravna stajališta, raspraviti prijedloge i o njima odlučiti glasovanjem. Različita mišljenja legitimna su i sastavni su dio rada Suda te doprinose kvaliteti odluka. Pitanja koja su u javnosti otvorena tako će biti predmet rasprave i odlučivanja svih sudaca Ustavnog suda.

Neslaganja među sucima, međutim, ne mogu imati prednost pred temeljnom zadaćom Ustavnog suda – sudjelovanjem na sjednicama Suda, odlučivanjem o predmetima građana i drugih stranaka koje od Suda očekuju odluke o zaštiti svojih prava. Sudjelovanje na sjednicama je odgovornost svakog člana Ustavnog suda.

Osobno se zalažem za otvaranje sjednica Ustavnog suda javnosti, i nadam se da ćemo takvu odluku i donijeti u ponedjeljak. Da bi Sud o tome mogao odlučiti, potrebno je da suci sudjeluju na sjednici i u odlučivanju.

Učinit ću sve što je u mojoj moći i u skladu sa zakonom kako bih osigurao da Ustavni sud redovito i učinkovito obavlja svoju temeljnu zadaću i rješava pravna pitanja naših građana i drugih stranaka.

Stoga sam sve kolege suce još jednom pozvao da sudjeluju na sjednici 16. studenoga o.g., iznesu svoja stajališta i sudjeluju u odlučivanju. To je odgovornost svakoga od nas", priopćio je.

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Teme
frane staničić ustavni sud mediji

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