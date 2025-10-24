Stegovni sud Filozofskog odbacio dekanovu prijavu protiv troje studenata?

Prema relevantnom fakultetskom pravilniku, ova odluka Stegovnog suda ne znači i da je ukinuta suspenzija studentima jer je odluka Suda nepravomoćna. Naime, na odluku Stegovnog suda u narednih 15 dana imaju se pravo žaliti uključene strane. Ovisno o tome hoće li ili neće biti uložene žalbe, nakon 15 dana će se dalje provoditi žalbeni postupak ili će ova odluka Stegovnog suda postati pravomoćna. Po pravomoćnosti odluke, privremena suspenzija bi trebala prestati vrijediti.