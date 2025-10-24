Stegovni sud Filozofskog odbacio dekanovu prijavu protiv troje studenata?

Riječ je o nepravomoćnoj odluci na koju se sve uključene strane mogu žaliti u narednih 15 dana.
Oglas
Kako doznaje Telegram, Stegovni sud Filozofskog fakulteta u Zagrebu odbacio je danas prijavu protiv troje studenata koje je tom tijelu prijavio dekan fakulteta Domagoj Tončinić. Informacija je neslužbeno potvrđena za Telegram na samom fakultetu iz krugova upućenih u proces. Telegram je u međuvremenu na uvid dobio i odluku Stegovnog suda o odbijanju dekanova prijedloga za pokretanje stegovnog postupka za studentice Kristinu Ćuk i Evu Mariju Jurešić te studenta Patrika Peicu.
Na odluku se uključene strane imaju pravo žaliti
Prema relevantnom fakultetskom pravilniku, ova odluka Stegovnog suda ne znači i da je ukinuta suspenzija studentima jer je odluka Suda nepravomoćna. Naime, na odluku Stegovnog suda u narednih 15 dana imaju se pravo žaliti uključene strane. Ovisno o tome hoće li ili neće biti uložene žalbe, nakon 15 dana će se dalje provoditi žalbeni postupak ili će ova odluka Stegovnog suda postati pravomoćna. Po pravomoćnosti odluke, privremena suspenzija bi trebala prestati vrijediti.
Prijavljeni zbog bubnjanja
Podsjetimo, dekan Tončinić odlučio je privremeno suspendirati troje studenata koji su sudjelovali u bučnoj blokadi sjednice Fakultetskog vijeća na kojoj se trebalo odlučiti o novim studentskim školarinama. Osim suspenzije, Tončinić je studente prijavio i Stegovnom sudu, sve s tvrdnjom da su sudjelovali u “nasilničkom ponašanju” kada su prekinuli sjednicu Vijeća “bubnjevima, zviždanjem i vikom obilazili hodnike Fakulteta i onemogućavali redovan rad”.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas