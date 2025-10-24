Oglas

NEPRAVOMOĆNA ODLUKA

Stegovni sud Filozofskog odbacio dekanovu prijavu protiv troje studenata?

author
N1 Info
|
24. lis. 2025. 15:57
filozofski
youtube/screenshot

Riječ je o nepravomoćnoj odluci na koju se sve uključene strane mogu žaliti u narednih 15 dana.

Oglas

Kako doznaje Telegram, Stegovni sud Filozofskog fakulteta u Zagrebu odbacio je danas prijavu protiv troje studenata koje je tom tijelu prijavio dekan fakulteta Domagoj Tončinić. Informacija je neslužbeno potvrđena za Telegram na samom fakultetu iz krugova upućenih u proces. Telegram je u međuvremenu na uvid dobio i odluku Stegovnog suda o odbijanju dekanova prijedloga za pokretanje stegovnog postupka za studentice Kristinu Ćuk i Evu Mariju Jurešić te studenta Patrika Peicu.

Na odluku se uključene strane imaju pravo žaliti

Prema relevantnom fakultetskom pravilniku, ova odluka Stegovnog suda ne znači i da je ukinuta suspenzija studentima jer je odluka Suda nepravomoćna. Naime, na odluku Stegovnog suda u narednih 15 dana imaju se pravo žaliti uključene strane. Ovisno o tome hoće li ili neće biti uložene žalbe, nakon 15 dana će se dalje provoditi žalbeni postupak ili će ova odluka Stegovnog suda postati pravomoćna. Po pravomoćnosti odluke, privremena suspenzija bi trebala prestati vrijediti.

Prijavljeni zbog bubnjanja

Podsjetimo, dekan Tončinić odlučio je privremeno suspendirati troje studenata koji su sudjelovali u bučnoj blokadi sjednice Fakultetskog vijeća na kojoj se trebalo odlučiti o novim studentskim školarinama. Osim suspenzije, Tončinić je studente prijavio i Stegovnom sudu, sve s tvrdnjom da su sudjelovali u “nasilničkom ponašanju” kada su prekinuli sjednicu Vijeća “bubnjevima, zviždanjem i vikom obilazili hodnike Fakulteta i onemogućavali redovan rad”.

Teme
FFZG Suspenzija studenata domagoj tončinić filozofski fakultet u zagrebu prosvjed studenti

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ