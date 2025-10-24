Ministar o gnjusnom zločinu: "Zlostavljao je djevojčicu, kao i dvadesetak žrtava iz Hrvatske te 10 iz inozemstva"

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović je pojasnio da je istraga započela nakon što je američka agencija NECMEC dostavila prvu informaciju o mogućem slučaju, a dodatne podatke dostavila je australska policija. "U početku se nije znalo ni tko je osumnjičenik ni odakle je, no istraživačkim radom policije prikupljene su spoznaje na temelju kojih je dobiven nalog za pretragu", rekao je ministar. Policija je potom izuzela elektroničke uređaje i mobilne telefone osumnjičenika te otkrila da je vodio grupu s više od 250 članova na aplikaciji s enkriptiranim porukama.