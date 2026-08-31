oštro po HDZ-u i Možemo!
Štimac razmišlja o ulasku u politiku: "Ne mogu mirno promatrati raspad društva"
Bivši hrvatski nogometni reprezentativac i izbornik Igor Štimac otvoreno je progovorio o mogućnosti ulaska u hrvatsku politiku. Gostujući u bosanskohercegovačkom Slobodnom podcastu, rekao je da o političkom angažmanu ozbiljno razmišlja već više od tri godine.
Na pitanje može li se zamisliti u politici, Štimac je odgovorio kratko: "Mogu."
"Duže od tri godine u meni se lomi dosta toga po pitanju moje ambicije uključivanja u politiku. Nisam od onih koji mogu mirno promatrati raspad društva, degradaciju čovjeka, nestručnost koja napreduje i laži koje nam se svakodnevno serviraju", rekao je.
Kritizirao i HDZ i Možemo!
Štimac je tijekom razgovora iznio niz stavova o hrvatskoj politici, društvu, položaju branitelja, odnosu prema komunističkom nasljeđu i antifašizmu te financiranju kulturnih sadržaja.
Posebno se obrušio na Možemo!, koje je nazvao "sektom", no kritizirao je i HDZ. Smatra da ta stranka danas više ne zastupa u dovoljnoj mjeri konzervativne vrijednosti na kojima je, prema njegovu mišljenju, izvorno počivala.
"Zar nije HDZ nositelj konzervativnih vrijednosti? Trebao bi biti, ali u velikoj mjeri nije", poručio je.
Smatra da su Hrvatskoj potrebne "korjenite promjene", a kao mogući model spominje novu političku opciju sastavljenu od neovisnih i uspješnih ljudi koji iza sebe imaju konkretne rezultate.
"Rezultat se po meni može dogoditi onda kad se stvori jedna kvalitetna, suverena lista ljudi koji su neovisni i nezavisni, koji iza sebe imaju rezultate i kojima je jedini cilj budućnost hrvatske mladosti i opstojnost hrvatske države i njezinih vrijednosti", rekao je.
Oštro o Pupovcu
Posebno oštar bio je prema predsjedniku SDSS-a Miloradu Pupovcu.
"Ovo je jedan cinik. Čovjek koji je više štete napravio poštenom srpskom narodu ovdje nego koristi", rekao je Štimac, optuživši Pupovca da politički djeluje protiv interesa Hrvatske.
Poručio je i da bi u politiku trebali ulaziti ljudi koji su nešto ostvarili prije političkog angažmana, posebno uspješni poduzetnici koji ne ovise o politici.
"Bilo bi idealno da u politiku mogu ući uspješni poduzetnici koji su situirani i nemaju potrebu krasti", rekao je.
Kao pozitivan primjer izdvojio je Zdenka Lučića, kandidata oporbenih hrvatskih stranaka za hrvatskog člana Predsjedništva BiH na izborima 2026. godine.
"Hrvatska se mora petljati u BiH"
Štimac smatra da Hrvatska mora aktivnije štititi interese Hrvata u Bosni i Hercegovini.
"Hrvatska se ponaša kao: 'Nemojte da se mi tu petljamo.' Hrvatska se mora petljati zato što ima ugovornu obvezu štititi interes hrvatskog naroda", rekao je, pozivajući se na Washingtonski i Daytonski sporazum.
Komentirao je i pitanje izbora hrvatskog člana Predsjedništva BiH, uključujući mandate Željka Komšića i političke prijepore oko Slavena Kovačevića.
Za Kovačevića je ustvrdio da ne može predstavljati hrvatski narod bez potpore hrvatskih birača.
Hoće li doista u politiku?
Štimac je na kraju razgovora ponovno potvrdio da mogućnost političkog angažmana nije odbacio.
"Lomim u sebi tu ambiciju koja postoji u meni", rekao je.
Svoj dosadašnji javni put opisao je kao suprotstavljanje nepravdi i sustavu koji, prema njegovu mišljenju, favorizira podobnost umjesto stručnosti.
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