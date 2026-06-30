umjetna inteligencija
Štimac objavio fotku na kojoj u ratnoj opremi predvodi vojsku: "Vitez Herceg Bosne. Za dom i Krista"
Hrvatski nogometni trener Igor Štimac na društvenoj mreži Facebook objavio je novu profilnu sliku koja je izazvala veliku pažnju. Na dnu fotografije, stvorene umjetnom inteligencijom, stoji: "Igor Štimac, vitez Herceg Bosne".
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Na fotografiji se Štimac prikazao kao vitez-križar, konjanik koji u ratnoj opremi predvodi vojsku.
Štimac, zagledan u daljinu, u jednoj ruci drži uzde konja, a u drugoj barjak na kojem je hrvatski grb s prvim bijelim poljem, okružen ljiljanima i natpisom "Herceg Bosne. Za dom i Krista".
U pozadini fotografije nalaze se brojni pješaci te kamena utvrda s hrvatskom zastavom te uklesanim natpisom "Vjera. Hrvatstvo. Zajedništvo."
"Da ti bog da zdravlja, za pamet ti je kasno", "Jel to krećeš spasiti Hajduk?", samo su neki od komentara ispod fotografije.
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