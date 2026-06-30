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umjetna inteligencija

Štimac objavio fotku na kojoj u ratnoj opremi predvodi vojsku: "Vitez Herceg Bosne. Za dom i Krista"

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N1 Info
|
30. lip. 2026. 12:46
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stimac
Facebook/Igor Štimac

Hrvatski nogometni trener Igor Štimac na društvenoj mreži Facebook objavio je novu profilnu sliku koja je izazvala veliku pažnju. Na dnu fotografije, stvorene umjetnom inteligencijom, stoji: "Igor Štimac, vitez Herceg Bosne".

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Na fotografiji se Štimac prikazao kao vitez-križar, konjanik koji u ratnoj opremi predvodi vojsku.

Štimac, zagledan u daljinu, u jednoj ruci drži uzde konja, a u drugoj barjak na kojem je hrvatski grb s prvim bijelim poljem, okružen ljiljanima i natpisom "Herceg Bosne. Za dom i Krista".

U pozadini fotografije nalaze se brojni pješaci te kamena utvrda s hrvatskom zastavom te uklesanim natpisom "Vjera. Hrvatstvo. Zajedništvo."

"Da ti bog da zdravlja, za pamet ti je kasno", "Jel to krećeš spasiti Hajduk?", samo su neki od komentara ispod fotografije.

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Teme
herceg bosna igor štimac umjetna inteligencija

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