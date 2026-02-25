Stipe Latković mora u zatvor, tvrtka dobila kaznu od 400.000 eura za devastaciju Vruje

Imajući u vidu činjenicu da je riječ o izrazito strmom i geomorfološki osjetljivom terenu, s povećanim rizikom od aktiviranja klizišta, izloženosti snažnim udarima valova te utjecaju podzemnih voda, tvrtka Point je dodatno angažirala nadležne i specijalizirane institucije u Republici Hrvatskoj radi izrade stručnih elaborata. U navedenim elaboratima izričito je navedeno kako je nužno žurno poduzeti i provesti odgovarajuće mjere sanacije, budući da je postojala neposredna opasnost za život i zdravlje ljudi te za imovinu znatne vrijednosti.