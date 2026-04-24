Stipić: Zaposleni u školama 1500 dana bez kolektivnog ugovora

Zaposlenici u osnovnim i srednjim školama Hrvatske već su 1500 dana bez granskih kolektivnih ugovora, koji su istekli još 2022. godine, upozorio je u petak na konferenciji za novinare predsjednik Školskog sindikata Preporod Željko Stipić.
Oglas
Stipić kaže da je u četvrtak održan pregovarački sastanak za srednje škole, a prije tjedan dana za osnovne škole, pa se može reći da su pregovori obnovljeni, i to po treći put. To je stanje na kakvo zaposleni u obrazovanju nisu navikli, a ti kolektivni ugovori ne odnose se samo na obrazovanje i funkcioniranje javnih službi, nego i na 60.000 zaposlenih.
Vlada deklarativno ističe da su im pregovori prioritet, a zapravo stalno postupa drugačije. Nikakvih pregovora nije bilo punih godinu dana, a do sada nikad nije bila situacija da više od četiri godine nemaju kolektivni ugovor.
Tehnološki viškovi
Ciljevi sindikata su usklađivanje sa zakonskim promjenama koje su se dogodile unatrag četiri godine, prvenstveno Zakon o plaćama i Temeljni kolektivni ugovor, koji međusobno nisu usklađeni, rekao je Stipić.
Tijekom nedavnog prosvjeda sindikalci su zatražili delokadu kolektivnih pregovora, što se dogodilo prije tjedan dana, ali pritom trebaju izbjeći reprizu nekih bivših pregovora i ostanak u dosadašnjem statusu.
Na jučerašnjem pregovaračkom sastanku o srednjim školama druga strana je ozbiljno shvatila sindikalnu sugestiju da pitanje tehnoloških viškova, koji nastaju u strukovnim školama zbog modularne nastave, moraju rješavati paralelno s pregovorima, dodao je Stipić.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas