Veliki prosvjed u Zagrebu: "Jasno ćemo imenovati krivca"

Na prosvjed ih motivira i sam premijer Andrej Plenković za kojeg kažu da se više puta osvrnuo na najavu prosvjeda s visoka docirajući o porastu osnovice plaće od 50 posto. Na prosvjedu će se čuti koliko je u tih devet godina na koje se poziva poskupilo gorivo, kruh i potrošačka košarica pa će biti jasno da ono što premijer predstavlja kao velebne uspjehe su zapravo neuspjesi, tvrde sindikati.