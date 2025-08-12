Stiže Nacionalni plan zaštite od nasilja nad ženama: Kako će se riješiti problem manjka sigurnih kuća?

"To je opet jedna poruka o tome da pokušavamo problem sanirati površinski, kozmetički, reći da se njime bavimo, a zapravo suštinski, esencijalno, ne znamo što bi trebala sama promjena biti", dodala je Šušak, ističući da se nasilje nad ženama često tretira površno – o njemu govorimo samo kada se dogodi femicid, a u mirnijim danima pravimo se da ga nema.