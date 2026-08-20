Vatrogasni zapovjednik za N1 objasnio zašto je aktivirao SRUUK

Rekao je da se požar neće širiti i da daju sve od sebe. "Zato je tu 65 vatrogasaca, tu su 24 vatrogasna vozila, i okružili smo kompletni požar na ovoj zoni, i sad se radi natapanje. Tu je, znači, trava makija i, mogu reći, preko 1.000 maslina koje su oštećene. Velikim dijelom su izgorjele, tako da jednostavno, tu je velika i materijalna šteta kad gledamo u tom dijelu", kazao je.