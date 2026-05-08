Ravnatelj DHMZ-a upozorio: Raste broj dana s velikim zrnima tuče preko dva centimetra

Stiže sezona tuče, a o tome je u Novom danu kod našeg Tihomira Ladišića govorio glavni ravnatelj DHMZ-a Ivan Güttler.
Oglas
Ivan Güttler navodi da ulazimo u topliji dio godine kada je stanje u atmosferi takvo da se favorizira nastanak tuče: "Na ovom području Europe u svibnju, lipnju, srpnju, a već u kolovozu i rujnu završavaju takvi uvjeti. Specifični su po tome da je tuča lokalizirana i teže previdljiva. U Hrvatskoj postoji sustav obrane od tuče. Negdje nakon Drugog svjetskog rata razvijene su određene tehnologije koje su imale potencijal da smanjuju dimenzije tuče. Mi ne stvaramo oblake, ne možemo ih ni uništiti, ali bila je ideja da se unese jedan spoj kako zrna ne bi bila velikih dimenzija jer mogu napraviti veliku štetu."
"Sporno je što metoda nije pokazala da sustavno funkcionira u atmosferi", dodao je.
Postaje li tuča sve opasnija?
Ravnatelj DHMZ-a odgovorio je na pitanje postaje li tuča sve opasnija: "U Hrvatskoj zadnjih desetljeća nije bilo smrtnih stradanja. Postoje incidenti, jedan od najvećih je bio početkom 2000. kada je u Osijeku 30-ak osoba prijavilo velike ozljede. Padalo je zrno dimenzije kokošjeg jajeta u gustom naseljenom dijelu Hrvatske, nije bilo smrtnih stradanja. Jedan dio Europe je posebno ranjiv, a to je sjever Italije, tu su poticajni uvjeti za nastanak tuče. Tamo se tuča pojavljuje 300 puta češće nego prije. To je tamo ozbiljan problem, a nas to zahvaća u rubnom dijelu. Na gustoj mreži mjerimo pojavu tuče i imamo zanimljiv efekt da se smanjuje broj dana s tučom jer se manja zrna otope prije nego što dođu na tlo, ali raste broj dana s velikim zrnima tuče preko dva centimetra. Izazovno je prognozirati gdje će tuča nastati i hoće li biti velikih šteta."
Güttler je rekao da se ne može napraviti prognoza za Hrvatsku, BiH ili Sloveniju ako nemaju podatke iz cijelog svijeta: "Imamo dobar lokalan primjer u suradnji Hrvatske i BiH. Imamo i izvrsnu suradnju s kolegama u Sloveniji. Razmjena podataka u meteorologiji je srž."
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas