Ravnatelj DHMZ-a upozorio: Raste broj dana s velikim zrnima tuče preko dva centimetra

Ravnatelj DHMZ-a odgovorio je na pitanje postaje li tuča sve opasnija: "U Hrvatskoj zadnjih desetljeća nije bilo smrtnih stradanja. Postoje incidenti, jedan od najvećih je bio početkom 2000. kada je u Osijeku 30-ak osoba prijavilo velike ozljede. Padalo je zrno dimenzije kokošjeg jajeta u gustom naseljenom dijelu Hrvatske, nije bilo smrtnih stradanja. Jedan dio Europe je posebno ranjiv, a to je sjever Italije, tu su poticajni uvjeti za nastanak tuče. Tamo se tuča pojavljuje 300 puta češće nego prije. To je tamo ozbiljan problem, a nas to zahvaća u rubnom dijelu. Na gustoj mreži mjerimo pojavu tuče i imamo zanimljiv efekt da se smanjuje broj dana s tučom jer se manja zrna otope prije nego što dođu na tlo, ali raste broj dana s velikim zrnima tuče preko dva centimetra. Izazovno je prognozirati gdje će tuča nastati i hoće li biti velikih šteta."