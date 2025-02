Stižu kazne zbog klima uređaja na zgradama, predstavnici stanara daju ostavke

Podijeli :

Od 1. siječnja na snagu je stupio novi Zakon o upravljanju i održavanju zgrada. On mijenja puno toga, između ostalog, zabranjuje da se klima uređaji (i satelitske antene) postavljaju na pročelja zgrada.

“Na ulična pročelja, koja gledaju na ulice i trgove, neće se smjeti postavljati klime, a na bočna pročelja, terase ili balkone, na spuštenim položajima će se moći postaviti klima uređaji”, rekao je krajem godine Željko Uhlir, državni tajnik u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Za one koji ove odredbe ne budu poštivali kazne su poprilično visoke. Kazna za izvođače radova bit će u visini od pet do 10 tisuća eura. Kontrolu provođenja novih mjera nadzirat će lokalni komunalni redari. Vlasnici stanova za koje je klima postavljena kaznit će se u iznosu od tisuću do pet tisuća eura. Oni koji su svoje klima uređaje već postavili ne moraju ih uklanjati jer zakon ne djeluje retroaktivno.

Za nova pravila neki su već pronašli način kako ih zaobići. “Ako netko ima volju montirati klima uređaj na zid sam, a nas pozvati za puštanje u pogon – ja ne mogu znati kad je vlasnik montirao taj klima uređaj – mi ga samo puštamo u pogon. Mi to još nismo radili, ali sam čuo da je bilo takvih situacija”, kaže vlasnik tvrtke za servis i prodaju rashladnih uređaja Denis Tesar za RTL.

Stižu prve kazne

I u tim situacijama kazne dobivaju svi – i vlasnik stana, i radnik koji klimu postavlja, ali i tvrtka za koju radi.

“S Novom godinom su već krenule prve dojave suvlasnika da netko postavlja klimu, da se postavlja neka ograda, da se jedan balkon zatvorio. Imali smo već i jedno rušenje pregradnog zida na balkonu i uspjeli smo uz pomoć komunalnih redara i građevinske inspekcije zatvoriti to gradilište i zabranjeno je da se ti radovi nastave u tom stanu”, kaže koordinator Odbora za informiranje udruge Upravitelj Dražen Pomper.

Monteri klima kažu da svaki dan dobivaju pozive građana, ali moraju ih odbiti jer protiv zakona ne mogu. Problema je puno, kažu. Čak i ako ste u dobrim odnosima sa susjedom, teško da će dopustiti da instalacija vašeg klima uređaja prolazi kroz njegov stan.

Predstavnici suvlasnika daju ostavke

Zbog većih obveza propisanih novim zakonom, ali i kazni, predstavnici stanara sve češće to više ne žele biti.

“Sve više predstavnika suvlasnika daje ostavku, tako postoji podatak iz Osijeka gdje je oko stotinu predstavnika suvlasnika već dalo ostavku, što je ogroman broj za jedan grad, a u Zagrebu će taj broj biti mnogostruko veći”, kaže za RTL direktorica pravne službe GSKG-a Zagreb Andrea Markešić.

Za one koji ostanu bez predstavnika postoje tri opcije. “Prva je između sebe izabrati nekoga tko želi, druga opcija je unajmiti profesionalca, odnosno osobu koja je za to dostupna i treća opcija ako se ove dvije ne dogode – prinudni predstavnik kojeg imenuje upravitelj”, kaže suosnivač platforme ZGradonačelnik Tin Bašić.

U isto vrijeme, brojnim stanarima diljem zemlje zbog novog zakona počeli su stizati i veći računi za pričuvu, a neki će ih tek dobiti. “Pošto upravitelji imaju 90 dana roka za prilagodbu na novi zakon. Gradsko stambeno s obzirom na velik broj korisnika odlučilo je da će s 1.3. početi slati račune uvećane za stambene zgrade koje imaju iznos pričuve manji od zakonom propisanog minimuma, a to je 0.36 eura”, kaže Markešić.