Što će biti s Vjesnikom? Bačić u par sati dao dvije kontradiktorne izjave

Naglasio je da je država većinski suvlasnik kompleksa i da je prije požara krenula u procjenu cijelog područja kako bi se Vjesnik u potpunosti obnovio. “Bili smo zainteresirani da taj kompleks u potpunosti obnovimo i donesemo novu vizuru Zagreba, no požar je u bitnome promijenio te naše planove”, rekao je.