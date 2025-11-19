Što će biti s Vjesnikom? Bačić u par sati dao dvije kontradiktorne izjave

Minsitar graditeljstva Branko Bačić danas je u sabornici poručio da se potpuno izgorjeli Vjesnikov neboder ne može obnavljati, no samo nekoliko sati kasnije, na pressici u Saboru, rekao je suprotno - da će se u obnovu krenuti odmah ako struka procijeni da je to moguće.
Oglas
U sabornici tvrdio da obnova nije moguća...
Govoreći zastupnicima, Bačić je rekao da se takav objekt danas u Hrvatskoj “ne može graditi, a ne može se ni obnavljati”, jer više ne bi zadovoljio temeljne zahtjeve za građevinu. Rekao je da je Vjesnik izgrađen šezdesetih godina prošlog stoljeća i da “ne bi ispunjavao tri ili četiri temeljna zahtjeva za građevinu”, piše Index, uključujući protupožarnu sigurnost.
Naveo je da se požar širio okomito upravo zato što na stubištima nisu bila zatvorena protupožarna vrata koja bi usporila širenje vatre.
...a onda najavio da obnova ipak dolazi u obzir
Na pressici održanoj nedugo nakon rasprave u sabornici, Bačić je ublažio stav. Tvrdi da je obnova moguća, ali samo ako stručnjaci potvrde da konstrukcija može izdržati takav zahvat.
“Naš je pristup da, ako se zgrada Vjesnika može obnoviti, odmah krećemo u obnovu i nećemo čekati ni dana”, rekao je Bačić, ističući da će konačna odluka ovisiti o pravorijeku statičara.
Rekao je da je Ministarstvo već jučer održalo sastanak s Hrvatskim centrom za potresno inženjerstvo i Građevinskim fakultetom kako bi se procijenilo stanje konstrukcije te da se neboder trenutačno prati dronovima. “Još uvijek se ne može sa sigurnošću utvrditi status mehaničke otpornosti zgrade”, kazao je.
Odluka o sudbini zgrade za nekoliko dana
Bačić je rekao da se prometni režim oko Vjesnika neće mijenjati dok stručnjaci ne potvrde sigurnost područja te da se očevid ne može provesti dok vatrogasci ponovno ne smiju ući u zgradu.
Naglasio je da je država većinski suvlasnik kompleksa i da je prije požara krenula u procjenu cijelog područja kako bi se Vjesnik u potpunosti obnovio. “Bili smo zainteresirani da taj kompleks u potpunosti obnovimo i donesemo novu vizuru Zagreba, no požar je u bitnome promijenio te naše planove”, rekao je.
Dodao je da će se suvlasnici sastati kako bi raspravili sljedeće korake, ali da ništa neće biti odlučeno dok statičari ne kažu može li se zgrada uopće zadržati ili ju treba ukloniti. “Ako konstrukcija može izdržati obnovu, onda ćemo objekt dovesti u puno bolje stanje nego što je bio”, zaključio je Bačić.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas