Branko Bačić: Nakon istrage ćemo ići u obnovu i uređenje zgrade Vjesnika

Ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić dao je izjavu za novinare ispred Vjesnikova nebodera te komentirao ovu tragediju.
"Požar se širio i zahvatio skoro sve katove. Zahvaljujem svim interventnim službama, i vatrogascima i policajcima koji su odmah po dojavi stigli na lice mjesta, osigurali prostor i krenuli s gašenjem. Službe su sa svom opremom nastojali zaustaviti vatru, a s obzirom na visinu objekta i činjenici da je vatra krenula na najvišim katovima, nije se moglo u potpunosti ugasiti. Još uvijek traje gašenje požara, on je pod kontrolom", rekao je, prenosi Večernji list.
Dodao je da će šteta biti velika, a što se tiče uzroka, o njemu još uvijek nema saznanja.
"Čekat ćemo da se požar ugasi, da se provede istraga. Hrvatska je suvlasnik s još pet pravnih osoba i naša je namjera jasna, da, čim se steknu uvjeti, i da se vidi stanje konstrukcije, ide u obnovu same zgrade, uređenje. Ona je zahtijevala uređenje, u razgovoru smo s ostalim suvlasnicima. Znam da je na najvišem katu bio Laganini FM radio, taj prostor je izgorio, bila je arhiva Ministarstva rada, Ministarstva financija i Porezne uprave u dijelu same zgrade. Brojni katovi su bili prazni, ondje nije bilo ništa. Dio zgrada u kojem su prostorije Ministarstva prostornog uređenja nije izgorjelo i požar nije došao do tog dijela. Taj dio kompleksa nije bio oštećen. Prije procjene štete, pričekat ćemo da se požar stavi pod kontrolu a onda ćemo vidjeti uzroke i u procjenu štete pa u postupak same obnove i uređenja."
Rekao je i da će se morati ukloniti oni dijelovi zgrade koji bi mogli otpasti, pa će se onda ići u daljnje mjere.
