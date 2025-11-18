Branko Bačić: Nakon istrage ćemo ići u obnovu i uređenje zgrade Vjesnika

"Čekat ćemo da se požar ugasi, da se provede istraga. Hrvatska je suvlasnik s još pet pravnih osoba i naša je namjera jasna, da, čim se steknu uvjeti, i da se vidi stanje konstrukcije, ide u obnovu same zgrade, uređenje. Ona je zahtijevala uređenje, u razgovoru smo s ostalim suvlasnicima. Znam da je na najvišem katu bio Laganini FM radio, taj prostor je izgorio, bila je arhiva Ministarstva rada, Ministarstva financija i Porezne uprave u dijelu same zgrade. Brojni katovi su bili prazni, ondje nije bilo ništa. Dio zgrada u kojem su prostorije Ministarstva prostornog uređenja nije izgorjelo i požar nije došao do tog dijela. Taj dio kompleksa nije bio oštećen. Prije procjene štete, pričekat ćemo da se požar stavi pod kontrolu a onda ćemo vidjeti uzroke i u procjenu štete pa u postupak same obnove i uređenja."