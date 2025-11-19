Bačić otkrio da je Vjesnik trebao ići u obnovu, no "požar je u bitnome promijenio te planove"

Kao ministar graditeljstva ne bih smio, niti mi je to namjera, utjecati na struku da u brzini nešto napravi što bi se za koji dan pokazalo pogrešnim i apsolutno slušamo što govore statičari koji su pokazali vrhunsko znanje u postpotresnoj obnovi, odgovorio je na pitanje kada će se donijeti odluka o sudbini Vjesnikova nebodera.