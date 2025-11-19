prometna regulacija
Zatvoren promet oko Vjesnika: Zagrepčani, pripremite se na prometni kaos!
Zagrebačka gradska uprava objavila je detalje privremene regulacije prometa nužne zbog požara nebodera Vjesnik, odnosno zbog blizine te zgrade uz Slavonsku aveniju. Regulacija je na snazi od 19 sati u utorak pa sve do nove sigurnosne procjene nadležnih službi.
Zbog blizine zgrade uz Slavonsku aveniju, sigurnosni perimetar obuhvaća južni kolnik i podvožnjak Slavonske avenije.
Zbog toga je u suradnji s Policijskom upravom zagrebačkom definirana privremena prometna regulacija koja će biti na snazi sve dok sigurnosna procjena nadležnih službi ne redefinira sigurnosni perimetar:
Novi prometni režim
- Podvožnjak Slavonske avenije ispod Savske bit će zatvoren u oba smjera.
- Promet Slavonskom avenijom prema zapadu odvijat će se sjevernim nadzemnim kolnikom preko raskrižja sa Savskom cestom.
- Promet Slavonskom avenijom u smjeru istoka bit će zatvoren od Selske ceste do Marohnićeve ulice.
- Promet će biti preusmjeravan na Selsku prije nadvožnjaka.
- Savska cesta, Odranska ulica i Cvjetna cesta bit će prometne u oba smjera. Zbog iznimnog značaja Slavonske avenije za prometni sustav Grada Zagreba, očekuju se veći poremećaji u široj prometnoj mreži.
Zbog toga će rad semafora u širem obuhvatu biti izmijenjen kako bi povećao protočnost na raskrižjima, a bit će prisutni svi raspoloživi prometni redari i policijski službenici.
Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković rekao je utorak navečer da je stanje poslije požara u Vjesnikovom neboderu jako loše jer je zahvatio čitavu zgradu, a građane je pozvao da se ne približavaju objektu jer postoji opasnost od pada elemenata.
Požar je izbio u ponedjeljak oko 23 sata i 4 minute a gašenje je trajalo cijelu prošlu noć u vrlo teškim uvjetima mraka i kiše, rekao je Tucaković za središnji Dnevnik HRT-a, dodavši da je riječ o posebno zahtjevnoj intervenciji u tako jednoj velikoj zgradi te jednom od najizazovnijih urbanih požara.
Vatrogasce su u utorak predvečer povukli iz zgrade na preporuku statičara, a preko noći će na terenu ostati šest vatrogasaca s dva vozila.
Povremeno se pojavljuju određeni plamenovi pa ih vatrogasci odmah gase s mlazevima izvana te saniraju preko autoljestava.
U svemu tome najbolje je, kazao je Tucaković, da se nikome nije ništa dogodilo, da su svi vatrogasci živi i zdravi te da građani nisu ozlijeđeni.
Ne prilazite objektu
Građane je pozvao da ne prilaze objektu jer u svakom trenutku može puhnuti vjetar, odnijeti komad stakla i napraviti problem.
Iako su policijski službenici ograničili i osigurali prostor te zasad nema veće opasnosti, potrebno je puno opreza, poručio je Tucaković.
Upozorio je da vatrogasci često ne mogu vozilima prići požaru što im otežava gašenje. "Čak se šlep služba noćas morala angažirati da bi uopće mogli prići s vozilima da počnemo s gašenjem. Dakle, tu treba napraviti još reda", kazao je vatrogasni zapovjednik.
"Stanje u zgradi nakon požara je jako loše, jako teško, naravno da je puno toga izgorjelo, požar se je proširio na cijelu zgradu", rekao je.
Vatrogasci su po njegovim riječima u jednom trenutku bili odsječeni te su samo prisebnošću, opremljenošću i osposobljenošću, ali pravovremenim odlukama zapovjednika izvučeni van te je izbjegnuta mogućnost da ostanu zarobljeni između dva plamena.
"Probijali su se kat po kat, čak smo došli do 15. kata, onda se su se povukli nazad i tek tijekom poslijepodneva ušli s mlazevima do kraja gore i ugasili požar".
Temperatura je s vanjske strane premašivala preko 500 stupnjeva, a unutra je bila preko 1000 stupnjeva.
