Željko Ivanković o Vjesniku: Bila je to najveća izdavačka kuća na Balkanu, raščerupana je u privatizaciji

"Počeo je rat, raspadala se Jugoslavija i cijelog tržišta, privatizacija koja je bila forsirana narativom iz osamdesetih godina... Što se dogodilo? Kuća Vjesnik je raščerupana, kao što se često privatizacija svodi na to. Potom dolazi digitalizacija. Od 2000. se subvencijama pokušalo spasiti sve skupa. Ali, ratni udar je bio strašno jak. Naime, vi dobijete Slobodni tjednik s nakladom od 200.000, a i kopije Slobodnog tjednika. Ne moraliziram zbog njihovog sadržaja, to su ratne okolnosti. No, u Vjesniku se inzistiralo na profesionalnosti i analitičnosti, što u novim okolnostima, nakon čerupanja, nije imalo smisla", kaže Ivanković.