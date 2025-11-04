Oglas

prekidanje manifestacije

Hrvati u Vojvodini osudili nasilan prekid Dana srpske kulture u Splitu

author
Hina
|
04. stu. 2025. 16:50
03.11.2025.,Split-Policija ispred prostora kotara Blatine gdje se trebao odrzati dogadjaj u organizaciji Srpskog narodnog vijeca. Photo: Ivo Cagalj/PIXSELL
Ivo Cagalj/PIXSELL

Demokratski savez Hrvata u Vojvodini (DSHV) osudio je vinovnike incidenta i nasilno prekidanje manifestacije srpske manjine u Splitu u ponedjeljak navečer, ističući kako takvo postupanje "duboko vrijeđa ne samo pripadnike jedne manjine, nego i samu ideju Hrvatske kao moderne, demokratske i europske države“.

Oglas

"DSHV kao politički subjekt koji zna što je ranjivost, koliko je krhka ravnoteža mira i koliko su dugotrajni procesi izgradnje povjerenja, upozorava na opasnost od normalizacije govora mržnje, historijskog revizionizma i namjernog raspirivanja straha“, navedeno je u priopćenju.

Stranka hrvatske manjine u Srbiji navodi da podupire odmjereno djelovanje Milorada Pupovca zbog njegove posvećenosti razvoju međunacionalnog povjerenja, pravima nacionalnih manjina i stabilnosti demokratskog poretka.

"Pokušaji da se njega osobno, ali i zajednicu koju legitimno predstavlja, učini predmetom političke difamacije, ne govore ništa o njemu – ali govore mnogo o onima koji takve napade promiču“, poručuje DSHV u priopćenju koje je potpisao predsjednik Tomislav Žigmanov.

U toj stranci dodaju kako pružaju potporu i predsjedniku vlade Andreju Plenkoviću, uz osudu onih koji njegovo zalaganje za stabilnost i europsku orijentaciju zemlje kontinuirano osporavaju radi jeftinih profita u destabilizaciji države.

Skupina pedesetak muškaraca odjevenih u crno, uzvikujući „Za dom spremni“ nasilno je spriječila u ponedjeljak navečer otvorenje Dana srpske kulture u Splitu.

Teme
DSHV dani srpske kulture

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ