Hrvati u Vojvodini osudili nasilan prekid Dana srpske kulture u Splitu

Demokratski savez Hrvata u Vojvodini (DSHV) osudio je vinovnike incidenta i nasilno prekidanje manifestacije srpske manjine u Splitu u ponedjeljak navečer, ističući kako takvo postupanje "duboko vrijeđa ne samo pripadnike jedne manjine, nego i samu ideju Hrvatske kao moderne, demokratske i europske države“.
"DSHV kao politički subjekt koji zna što je ranjivost, koliko je krhka ravnoteža mira i koliko su dugotrajni procesi izgradnje povjerenja, upozorava na opasnost od normalizacije govora mržnje, historijskog revizionizma i namjernog raspirivanja straha“, navedeno je u priopćenju.
Stranka hrvatske manjine u Srbiji navodi da podupire odmjereno djelovanje Milorada Pupovca zbog njegove posvećenosti razvoju međunacionalnog povjerenja, pravima nacionalnih manjina i stabilnosti demokratskog poretka.
"Pokušaji da se njega osobno, ali i zajednicu koju legitimno predstavlja, učini predmetom političke difamacije, ne govore ništa o njemu – ali govore mnogo o onima koji takve napade promiču“, poručuje DSHV u priopćenju koje je potpisao predsjednik Tomislav Žigmanov.
U toj stranci dodaju kako pružaju potporu i predsjedniku vlade Andreju Plenkoviću, uz osudu onih koji njegovo zalaganje za stabilnost i europsku orijentaciju zemlje kontinuirano osporavaju radi jeftinih profita u destabilizaciji države.
Skupina pedesetak muškaraca odjevenih u crno, uzvikujući „Za dom spremni“ nasilno je spriječila u ponedjeljak navečer otvorenje Dana srpske kulture u Splitu.
