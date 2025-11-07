Policija nije privela nikoga iz skupine koja je omela Dane srpske kulture u Zagrebu: Oglasio se Pupovac

"Ne možemo reći da nas to ne brine, kao što ne mogu reći da to ne brine i dobar dio drugih građana Hrvatske. Ali ne želimo dopustiti da nas to ugnjetava. Okupili smo se zbog lijepih stvari - lijepih stvari iz povijesti grada Zagreba i Hrvatske, i lijepih stvari koje su ostale iza ljudi koji su odavde porijeklom, a koji su u opaka vremena Drugog svjetskog rata napustili Zagreb, ali nikad nisu prestali imati vezu s njim i Hrvatskom", rekao je.