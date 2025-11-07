govor mržnje i nasilje
Policija nije privela nikoga iz skupine koja je omela Dane srpske kulture u Zagrebu: Oglasio se Pupovac
Događaj u Zagrebu kojeg su nakratko omeli mladići u crnom i sakriveni fantomkama organiziralo je Srpsko kulturno društvo "Prosvjeta", u kojem navode da je riječ o istom događaju koje se u Splitu nasiljem i govorom mržnje pokušalo spriječiti. U petak navečer oglasila se i policija
"Spriječili smo moguće protupravno ponašanje"
Priopćenje policije prenosimo u cijelosti.
"Večeras, 7. studenoga 2025. godine, oko 18.40 sati, u centru Zagreba u Preradovićevoj ulici, policijski službenici spriječili su moguće protupravno ponašanje veće skupine maskiranih muškaraca koji su se okupili u zoni prostora gdje se otvara izložba u sklopu Dana srpske kulture.
Nakon određenog vremena okupljene osobe su se razišle, a navedeni događaj se održao po programu.
Policija će temeljem dostupnih snimki analizirati postoje li protupravna ponašanja pojedinaca te sukladno utvrđenom poduzeti daljnje mjere i radnje iz svoje nadležnosti", priopćila je policija.
Prvotno je policija poručila da nije bilo narušavanja javnog reda i mira.
Izjava Pupovca
Policajci su, kada su se muškarci počeli razilaziti, neke legitimirala, a neke i hvatala u okolnim ulicama.
Uz Milorada Pupovca i Nikolu Vukobratovića, predsjednika SKD Prosvjeta, na otvorenju su govorili predstavnici Muzeja grada Beograda, te kustosica izložbe Nevena Petrić, izvršna direktorica za kulturu SKD Prosvjeta.
Govoreći o incidentima i sigurnosnoj situaciji uoči otvorenja, Pupovac je izjavio novinarima da takvi događaji "nisu bili planirani niti predviđeni", ali da ne želi dopustiti da "uguše smisao kulturnog okupljanja".
"Okupili smo se zbog lijepih stvari"
"Ne možemo reći da nas to ne brine, kao što ne mogu reći da to ne brine i dobar dio drugih građana Hrvatske. Ali ne želimo dopustiti da nas to ugnjetava. Okupili smo se zbog lijepih stvari - lijepih stvari iz povijesti grada Zagreba i Hrvatske, i lijepih stvari koje su ostale iza ljudi koji su odavde porijeklom, a koji su u opaka vremena Drugog svjetskog rata napustili Zagreb, ali nikad nisu prestali imati vezu s njim i Hrvatskom", rekao je.
U zagrebačkoj policiji doznaje se da prema prvim informacijama nije bilo privedenih osoba ni narušavanja javnog reda i mira.
Pupovac je, upitan kako živi s konstantnim prijetnjama, rekao novinarima: "Živim kao i do sada. Takve prijetnje nisu ništa novo, samo su malo češće i javnije."
Dodao je da je reagirao ne zbog sebe, nego zbog opće kulture politike i situacije u društvu, naglasivši da ljudi u politici, kulturi i javnosti trebaju imati pravo na slobodu mišljenja i izražavanja, a ne biti meta nasilja i govora mržnje.
Pupovac o prosvjedu Torcide
Govoreći o najavljenom prosvjedu u Splitu, ocijenio je da je nedavni napad na tamošnji kulturni program izrazito zabrinjavajući.
"Oni koji su omeli i nasilno zabranili održavanje jednog kulturnog događaja male i slabašne zajednice u Splitu nisu pokazali ni herojstvo, ni domoljublje, ni ništa od onoga što ljude čini velikima", rekao je Pupovac.
Na pitanje o odgovornosti za pojačane tenzije, rekao je da je politička scena u Hrvatskoj prilično konfliktna, institucije međusobno sukobljene i daju loš primjer građanima.
Izložba otvorena u Srpskom kulturnom centru predstavlja bogati legat poznatog srpskog povjesničara umјetnosti, univerzitetskog profesora, književnika i akademika Dejana Medakovića (1922–2008), rođenog u Zagrebu.
Pupovac je istaknuo povijesni značaj obitelji Medaković, "jedne od najznačajnijih porodica među Srbima u Hrvatskoj, po onome što su dali i postigli kao pojedinci", podsjetivši na doprinos Danila i Milorada Medakovića u novinarstvu, historiografiji i diplomaciji te na ulogu Bogdana Medakovića u formiranju samostalne politike Srba u Hrvatskoj.
