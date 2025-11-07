Oglas

NA PLOKITAMA

Uoči prosvjeda u Splitu, ponovno išarana ploča Prvom splitskom partizanskom odredu

author
N1 Info
|
07. stu. 2025. 15:03
Spomen ploča
Dalmatinski portal

Obnovljena je prije malo više od mjesec dana.

Oglas

Uoči sutrašnjeg prosvjeda Torcide na Rivi ponovno je oštećena ploča Prvom splitskom partizanskom odredu na Plokitama. Crnim sprejem je napisao ustaško u i križ.

Ploča Prvom splitskom partizanskom odredu na Plokitama često je na meti vandala. Zadnji je put bila razbijena prošle godine u listopadu, uoči obljetnice oslobođenja Splita od fašizma. 

Nova ploča postavljena je 1. listopada ove godine i trebalo je tek nešto više od mjesec dana da se ponovno uništi, piše Dalmatinski portal.

Teme
incident u splitu prosvjed torcide split

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ