Uoči prosvjeda u Splitu, ponovno išarana ploča Prvom splitskom partizanskom odredu

Obnovljena je prije malo više od mjesec dana.
Uoči sutrašnjeg prosvjeda Torcide na Rivi ponovno je oštećena ploča Prvom splitskom partizanskom odredu na Plokitama. Crnim sprejem je napisao ustaško u i križ.
Ploča Prvom splitskom partizanskom odredu na Plokitama često je na meti vandala. Zadnji je put bila razbijena prošle godine u listopadu, uoči obljetnice oslobođenja Splita od fašizma.
Nova ploča postavljena je 1. listopada ove godine i trebalo je tek nešto više od mjesec dana da se ponovno uništi, piše Dalmatinski portal.
