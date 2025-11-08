Pupovac: Sve institucije srpske zajednice štiti policija, a Memorandum SANU-a osuđujemo

Također je odbacio tvrdnje koje su se mogle čuti u javnosti kako je izložba o Dejanu Medakoviću provokacija jer je bio član radne skupine Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU) za izradu Memoranduma. "Taj Memorandum nikada nam nije bio prihvatljiv, ni tada ni danas. Bili bismo sretni da ga nikada nije bilo. Ali nije prihvatljivo ni to što ga danas neki koriste kao riječ kojom će etiketirati Srbe", rekao je.