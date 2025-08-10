Što premijer jede i kako je smršavio? "Zaboravio sam nekadašnju ishranu"

Sve što sam ranije jeo, na preporuku liječnika morao sam zaboraviti – priznao je jučer u Opatiji premijer Andrej Plenković, piše Novi List.
"Linija? Imao sam zahvat na srcu, ablaciju i savjet liječnika je bio da svakako smanjim težinu. Rekli su mi da skinem što više kilograma, bilo ih je puno, a koliko neću otkriti, neću o brojevima…" rekao je premijer te dodao da se sad puno bolje osjeća, prenosi Novi list.
Plenkovićeva dijeta
"Ali važno je da se sada puno bolje osjećam, postao sam discipliniran. Nekadašnju ishranu sam zaboravio i sada jedem manje i zdravije. Svima koji imaju sličan problem poručio bih neka jedu što više voća i povrća, te u prehranu uvrste nemasno meso i jogurte.
Treba se pridržavati manjih količina hrane u obroku. Ujutro lagani doručak, za ručak srednje lagani ručak i navečer skoro ništa. I to je to.
Pridržavam se zdravijeg načina života zadnjih pet mjeseci i zadovoljan sam rezultatom", zaključio je.
