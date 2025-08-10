Oglas

plenkovićeva dijeta

Što premijer jede i kako je smršavio? "Zaboravio sam nekadašnju ishranu"

N1 Info
10. kol. 2025. 12:30
Ivo Cagalj/PIXSELL

Sve što sam ranije jeo, na preporuku liječnika morao sam zaboraviti – priznao je jučer u Opatiji premijer Andrej Plenković, piše Novi List.

"Linija? Imao sam zahvat na srcu, ablaciju i savjet liječnika je bio da svakako smanjim težinu. Rekli su mi da skinem što više kilograma, bilo ih je puno, a koliko neću otkriti, neću o brojevima…" rekao je premijer te dodao da se sad puno bolje osjeća, prenosi Novi list.

"Ali važno je da se sada puno bolje osjećam, postao sam discipliniran. Nekadašnju ishranu sam zaboravio i sada jedem manje i zdravije. Svima koji imaju sličan problem poručio bih neka jedu što više voća i povrća, te u prehranu uvrste nemasno meso i jogurte.

Treba se pridržavati manjih količina hrane u obroku. Ujutro lagani doručak, za ručak srednje lagani ručak i navečer skoro ništa. I to je to.

Pridržavam se zdravijeg načina života zadnjih pet mjeseci i zadovoljan sam rezultatom", zaključio je.

