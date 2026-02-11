BROJNI ZAOSTACI
Što sve čeka na dnevnom redu Sabora dulje od tri godine?
Ministar Marin Piletić iz ministarske fotelje odlazi u saborske klupe, na radno mjesto koje bi mu moglo biti daleko manje stresno i zahtjevno, ovisno o tome koliko će se truditi.
Njegove stranačke kolege ističu da je mjesto u Saboru zaslužio osvojivši na izborima 12.000 preferencijalnih glasova.
Činjenica je da saborski zastupnici za svoj rad odgovaraju samo na izborima. Bila sabornica puna ili prazna, njima je na volju. Činjenica je i da u saborskim procedurama nema kazni za neraspravljene točke, a njih je na dnevnom redu Sabora čak 134!
Sabor još nije stigao raspraviti ni izvješće Vrhovnog suda za 2022. godinu. Čekaju i tri godišnja izvješća Povjerenstva za sukob interesa. Još jedna, manje važna stvar - kako rade mirovinski fondovi. Ni ljudska prava nisu visoko na dnevnom redu - čekaju dva godišnja izvješća pučke pravobraniteljice.
