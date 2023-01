Stravično ubojstvo bebe: “Nasilnici koriste djecu da dalje zlostavljaju ženu”

Podijeli :

Izvor: Pexels/Ilustracija

Nakon 2022. godine s rekordnim brojem femicida, 2023. je počela stravičnim ubojstvom djeteta i pokušajem ubojstva žene od strane višestruko prijavljivanog nasilnika. Gosta Točke na tjedan bila je Ana Pecotić iz inicijative #SPASIME koja je govorila o propustima u hrvatskom sustavu, kao i o neprovođenju Istanbulske konvencije.

Pecotić ističe da je država suodgovorna za tragediju koja se dogodila u Zagrebu. “Čim imamo mrtvo dijete koje je ubio ranije evidentirani nasilnik, jasno je da je došlo do propusta i samo je pitanje utvrditi tko je sve napravio propuste kako se takve stvari ne bi ponavljale u budućnosti. Svakako, država je suodgovorna za ovo.”

Na pitanje o tome zašto se događaju propusti u hrvatskom sustavu, Pecotić kaže: “Glavni problem zašto se svi propusti događaju je da se nasilje tretira kao izolirani incident. Mi ovdje imamo čovjeka koji je dvaput bio u zatvoru zbog pljačke, koji ima dvije kaznene prijave za nasilje, koji ima i prekršajnu s kojom ne znamo što se dogodilo… Znači, imamo čovjeka koji je evidentirano trajno nasilan – i on je dobio mjeru zabrane prilaska na tri mjeseca. Kakva je to mjera? Zar netko misli da će on tijekom tri mjeseca prestati biti nasilan?”

“Imali smo po meni skandaloznu izjavu predsjednice Hrvatske komore socijalnih radnika koja je rekla da kod nasilja promatramo samo aktualni trenutak i što bi se moglo dogoditi sutra, da ne promatramo što je bilo prije dvije godine. A kako ćeš znati što će se dogoditi sutra ako ne promatraš što je bilo prije dvije godine?”

Ljudi su istrenirati da nasilje ne shvaćaju ozbiljno

Napominje da je ubojica bebe u Kozari putevima imao pravo dolaska u kuću upravo zbog djece, unatoč brojnim prijavama koje je nesretna žena podnijela. “Naprosto su ljudi istrenirani da nasilje ne shvaćaju ozbiljno i da smatraju da se to svakome može dogoditi. Dodatni problem je što se forsiraju roditeljska prava nasilnika i što onda oni koriste djecu da zlostavljaju ženu dalje.”

Opisala je problem koji žrtve imaju kad njihov slučaj dođe na sud: “Ako vi danas prijavite neki prekršaj i kazneno djelo, primjerice bacanje niz stepenice, i vodi se postupak protiv njega, vi kažete sudcu da vas je sad i silovao, on će reći – ne, nismo ovdje radi toga, mi sada govorimo o današnjem bacanju niz stepenice. To je sve posljedica indoktrinacije kompletnog sustava koja se provodila zadnjih 20 godina gdje su plasirane teze koje rade štetu žrtvama nasilja.”

Ističe da bi sustav trebo napokon priznati svoje propuste: “Ako mi imamo problem u mindsetu sustava, onda se taj sustav može mijenjati samo ako sustav prizna da imamo problem. Međutim, predstavnici sustava uvijek daju izjave – operacija uspjela, pacijent umro – sve je napravljeno po pravilima struke. Ako je sve napravljeno po pravilima struke, onda pravila nisu dobra.”

Kad je riječ o Istanbuskoj konvenciji u Hrvatskoj: “Ono što je osobitno važno, po članku 31. Istanbulske konvencije, pojavnost nasilja bi se trebala uzeti u obzir kod odlučivanja o skrbništvu nad djecom. Međutim, Istanbuslka konvencija je kod nas misaona imenica. Ona se ratificirala, a implementirala uopće nije.”

90 posto ljudi koji trebaju implementirati Istanbulsku konvenciju nisu je ni pročitali

“Nedavno su počele edukacije djelatnika socijalne skrbi koje drže nevladine udruge koje rade sa žrtvama nasilja. Između ostalog, rađena je anketa među djelatnicima tko je pročitao Istanbulsku konvecniju – 90 posto njih nije uopće pročitalo konvenciju!”

Na pitanje o pozitivnim promjenama u sustavu, Pecotić kaže da bi bilo “neukusno govoriti o promjenama kad imamo mrtvu bebu zbog nasilja” ovoga tjedna u Hrvatskoj.

Naposljetku savjetuje ženama koje ulaze u brakorazvodni proces da ne ulaze u sustav već da se prvo dobro informiraju putem odvjetnika, a financijsku pomoć u angažiranju odvjetnika mogu dobiti preko udruga i “Fonda za žene”.

