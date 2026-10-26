SLAPP ILI NE
Sud nije odlučio o prigovoru Kekin u Medikolovoj tužbi: "Tu činjenicu treba uzeti u obzir"
Na jednom od ročišta koje poliklinika Medikol vodi protiv saborske zastupnice Ivane Kekin Općinski sud u Zagrebu nije odlučio o prigovoru Kekin da se radi o neosnovanoj tužbi, i ta okolnost ne znači kako je sud utvrdio da se ne radi o SLAPP tužbi, priopćila je stranka Možemo.
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Na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu danas je održano ročište u jednom od sedam postupaka koje poliklinika Medikol vodi protiv zastupnice Kekin, a iz Možemo su u priopćenju, nakon objave tvrtke Medikol, poručili kako "suprotno manipulativnim tvrdnjama druge strane i zbog velikog interesa javnosti", naglašavaju da na tom ročištu Sud nije odlučio o prigovoru Ivane Kekin "da se radi o očito neosnovanoj tužbi".
"Sud je zakazao glavnu raspravu i odlučio saslušati stranke. Okolnost da sud nije odlučio o tom prigovoru ne znači da je sud utvrdio da se ne radi o SLAPP tužbi, odnosno o zlonamjernom sudskom postupku. Niti znači da sud o tome ne može odluku donijeti u kasnijoj fazi postupka", poručili su iz Možemo uz molbu da se "te činjenice uzmu u obzir u izvještavanju".
Zastupnica Kekin rekla je da neće prestati postavljati pitanja o trošenju javnog novca u zdravstvu. "Upravo zato što sedam tužbi protiv jedne zastupnice šalje poruku svima koji bi htjeli progovoriti, Hrvatskoj je hitno potrebna snažna zaštita od SLAPP tužbi”, poručila je Kekin.
Medikol je danas izvijestio da Općinski građanski sud u Zagrebu nastavlja postupak u drugoj od sedam tužbi poliklinike Medikol protiv zastupnice Kekin, odbacivši njezin prigovor da se radi o SLAPP tužbi. Poliklinika je dodala da je Sud na prvom raspravnom ročištu odredio nastavka postupka zakazivanjem rasprave na kojoj će se izvoditi dokazi.
U svakoj od sedam građanskih parnica Medikol traži po 10.000 eura odštete zbog povrede ugleda.
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