Sud nije odlučio o prigovoru Kekin u Medikolovoj tužbi: "Tu činjenicu treba uzeti u obzir"

"Sud je zakazao glavnu raspravu i odlučio saslušati stranke. Okolnost da sud nije odlučio o tom prigovoru ne znači da je sud utvrdio da se ne radi o SLAPP tužbi, odnosno o zlonamjernom sudskom postupku. Niti znači da sud o tome ne može odluku donijeti u kasnijoj fazi postupka", poručili su iz Možemo uz molbu da se "te činjenice uzmu u obzir u izvještavanju".