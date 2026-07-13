Slučaj Medikol: Možemo! predaje DORH-u svu prikupljenu dokumentaciju

Dodala je da ne vjeruju da će se to dogoditi i ovaj put, ali da dokumentaciju šalju jer smatraju da je to njihova dužnost kao saborskih zastupnika i kao hrvatskih građana koji imaju dokumentaciju o zakidanju javnih bolnica radi pogodovanja jednoj privatnoj tvrtki koja je imala konstantne i sigurne prihode iz proračuna HZZO-a ili državnog.