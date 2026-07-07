odgovorili možemo!
Oglasili se iz Medikola: Tužbe protiv zastupnice i političarke Kekin nisu SLAPP tužbe
Poliklinika Medikol oglasila se priopćenjem u kojem se osvrnula na današnje izjave saborske zastupnice Ivane Kekin. Ona je poručila da je sedam ili 77 tužbi neće spriječiti da postavlja pitanja.
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Reagirala je tako nakon što je službeno upoznata sa sedam građanskih tužbi koje je protiv nje podnijela privatna poliklinika Medikol. Iz Kluba Možemo!, pak, ocijenili su da je ovdje riječ o klasičnim SLAPP tužbama. Iz Medikola poručuju da "tužbe protiv zastupnice i političarke Kekin nisu SLAPP tužbe".
Njihovo priopćenje u nastavku prenosimo u cijelosti:
"Nastavno na uobičajeno neistinite tvrdnje iz stranke Možemo kako su tužbe koje je Poliklinika Medikol podnijela protiv saborske zastupnice i političarke Ivane Kekin SLAPP tužbe, očitujemo se kako slijedi:
Građanske tužbe su jedini način da Poliklinika Medikol, kao privatna tvrtka, zastupnicu Ivanu Kekin, zaštićenu imunitetom, upozori na neargumentirano prozivanje, nakon što je opetovano u javnom prostoru manipulirala i iznosila neistine i nakon što smo je u tome višekratno ispravljali. No ona netočnom karakterizacijom građanskih tužbi kao SLAPP tužbi nastavlja manipulirati te ponavljati stare neistine i iznositi nove.
Zakon o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje donesen je s ciljem zaštite novinara, zviždača, umjetnika, sindikata, nevladinih organizacija, znanstvenika, civilnog društva od neosnovanih tužbi ili zlonamjernih sudskih postupaka. Ivana Kekin nije ništa od navedenoga, već je političarka i saborska zastupnica zaštićena saborskim imunitetom, koja zahvaljujući privilegiranoj političkoj funkciji uživa i značajnu medijsku vidljivost.
Stoga tužbe koje je Poliklinika Medikol podnijela protiv zastupnice Kekin zbog sustavnog i kontinuiranog iznošenja neistina, a s ciljem zaštite ugleda, ne mogu biti i nisu SLAPP tužbe, kako to pogrešno i netočno tvrde Ivana Kekin i ostali u političkoj platformi Možemo. Pritom, financijski iznosi u tužbama postavljeni su sukladno sudskoj praksi za neimovinsku štetu zbog narušavanja časti i ugleda.
Još jednom ponavljamo da Poliklinika Medikol nije dio političke kampanje i da je presedan u javnosti da se u tolikom kontinuitetu difamira privatnu tvrtku. Poliklinika Medikol ostaje fokusirana na dobrobit pacijenata i pružanje vrhunske medicinske usluge te na zaštitu svojih zaposlenika od obmanjujućih i lažnih tvrdnji zastupnice Kekin, koju pozivamo da prestane nepotrebno unositi nemir među najugroženije onkološke pacijente", priopćili su.
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