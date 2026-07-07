Oglasili se iz Medikola: Tužbe protiv zastupnice i političarke Kekin nisu SLAPP tužbe

Građanske tužbe su jedini način da Poliklinika Medikol, kao privatna tvrtka, zastupnicu Ivanu Kekin, zaštićenu imunitetom, upozori na neargumentirano prozivanje, nakon što je opetovano u javnom prostoru manipulirala i iznosila neistine i nakon što smo je u tome višekratno ispravljali. No ona netočnom karakterizacijom građanskih tužbi kao SLAPP tužbi nastavlja manipulirati te ponavljati stare neistine i iznositi nove.