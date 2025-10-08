Sudac Visokog kaznenog suda proglašen krivim: Skrivio je prometnu nesreću pa pobjegao

Općinski prekršajni sud u Zagrebu proglasio je Marijana Bitangu, suca Visokog kaznenog suda, krivim za izazivanje prometne nesreće i bijeg s mjesta događaja. Riječ je o njegovoj drugoj prekršajnoj presudi vezanoj uz Zakon o sigurnosti prometa na cestama.
Prema nepravomoćnoj odluci, 18. travnja prošle godine u Ulici grada Vukovara u Zagrebu Bitanga je svojim Volvom na parkiralištu udario u Citroen u vlasništvu Andreje Rožanković, službenice Državnog sudbenog vijeća. Nakon toga udaljio se bez da je vlasnici ostavio podatke o sebi i vozilu, doznaje Index.
Sud je utvrdio da je prilikom pokušaja parkiranja prednjim lijevim dijelom automobila oštetio parkirani Citroen te se potom odvezao. Videozapis, fotografije i očevid potvrdili su da oštećenja na njegovu vozilu odgovaraju onima na Citroenu.
U svojoj obrani sudac je tvrdio da nije primijetio da je udario drugo vozilo, no sud je ocijenio kako su oštećenja bila dovoljno vidljiva da ih je morao uočiti.
Za izazivanje prometne nesreće i napuštanje mjesta događaja izrečena mu je ukupna kazna od 650 eura, uz 57 eura sudskih troškova. Prijedlog tužitelja da mu se odredi i zabrana upravljanja vozilom sud nije prihvatio, uz obrazloženje da će novčana kazna biti dostatna.
U presudi se navodi i da je Bitanga već ranije, 2023. godine u Zadru, bio prekršajno osuđen zbog prometnog prekršaja, kada je kažnjen jer nije dostavio podatke o vozaču svog automobila koji je snimljen u prekršaju.
