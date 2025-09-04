Pijan skrivio prometnu nesreću i pobjegao, cijelo selo ostalo bez plina

U prometnoj nesreći koja se ove srijede dogodila u Kalinovcu, vozač je udario u mjerno-redukcijsku stanicu nakon čega je cijelo selo ostalo bez plina.
"U srijedu, 3. rujna, oko 23:50 u Kalinovcu u Ulici Stjepana Radića, mladi 22-godišnji vozač upravljao je osobnim automobilom koprivničke registarske oznake. Zbog nepropisnog kretanja vozilom je sletio van kolnika na travnatu površinu, te udario u metalnu ogradu i mjerno-redukcijsku stanicu.
Nakon što je prouzročio prometnu nesreću, vozač je pješice napustio mjesto događaja. Naknadno je pronađen te je utvrđeno da je vozilom upravljao pod utjecajem alkohola od 1,58 promila", objavila je policija.
Kazna 1870 eura
Uhićen je i smješten u posebnu prostoriju policije do otrježnjenja, a potom je danas uz optužni prijedlog doveden pred nadležni prekršajni sud koji ga je kaznio novčanom kaznom od 1.870 eura i izrečena mu je zaštitna mjera zabrane upravljanja otornim vozilima B kategorije šest mjeseci.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
