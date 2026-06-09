Došlo do zastoja
Sudar tramvaja i automobila na Maksimiru: Nastala kolona
Na križanju Maksimirske i Bukovačke ulice kod Maksimirskog stadiona sudarili su se automobil i ZET-ov tramvaj zbog čega je nastao zastoj.
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Kolona tramvaja proteže se od Dubrave prema Maksimiru, a putnici su morali nastaviti pješice, javlja novinarka portala Net.hr. Dunja Stanković.
Za sada nisu poznati razmjeri štete ni kako je došlo do nesreće te ima li ozlijeđenih.
Iz ZET-a su potvrdili da je zbog nesreće došlo do kratkotrajnog zastoja od 6.58 do 7.12 sati. Navode da tramvajske linije nisu preusmjeravane, a prema informacijama s terena riječ je o manjoj materijalnoj šteti.
Isto je kazala i zagrebačka policija koja je dobila dojavu o nesreći, no budući da je riječ samo o materijalnoj šteti, ZET nije tražio policijsko postupanje.
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