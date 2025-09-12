Sudionik "piramidalne sheme": Kad dignete novac, ne razmišljate puno

Prije nekoliko dana u Hrvatskoj se urušila “piramidalna shema” koju je organizirala EG Investment Grupa. Mnogi građani ostali su bez stotina, a neki i tisuća eura.
U emisiji Hrvatskog radija “U mreži Prvog” danas je anonimno govorio jedan od sudionika “piramidalne sheme”, koji je jedan od onih koji je uspio vratiti uloženi novac. Iz svega je izašao s dobitkom od tisuću eura.
“Znao sam da je to “piramidalna shema”, ali kad na 1.000 dolara uloga nakon pet mjeseci vratite 4.000 dolara, očekujete da se to i nastavi. Kad uđete morate još pet ljudi naći da bi imali svoju grupu, da bi dobili još jedan dodatni signal. To je tipična priča, ali kad dignete novce nakon pet mjeseci, 3000 dolara zarade, ne mislite o tome”, rekao je, navodeći da je znao da će jednog dana cijeli proces stati.
U piramidalnoj shemi bio je od listopada 2024. godine. Na početku akcije “piramidalna shema” je garantirala da će se nakon 50 dana za uloženih 1000 dolara doći do 2000 dolara i tada moći dignuti 1000.
“Prvi član grupe koja je u Zagrebu bila 450 ljudi, zaradio je od 1. listopada 40.000 eura”, kazao je.
Tomislav Vazdar, stručnjak za kibernetičku sigurnost i umjetnu inteligenciju ne vjeruje da će građani moći vratiti onaj novac kojega su uložili u “piramidalnu shemu”. Podsjetio je na slične priče iz 80-ih i 90-ih godina prošloga stoljeća i financijski inžinjering te da se danas zapravo radi o nastavku u novom, digitalnom obliku. Objasnio je kako funkcionira komunikacija s onima što su u “piramidalnoj shemi” i što su “signali”.
“Ljudi dobivaju osjećaj da zaista mogu zaraditi. Kod ljudi je prisutan strah da će izgubiti, da će zakasniti. Čovjek smatra da treba reagirati jer je to dobra prilika. Tu je i društveno vrednovanje – imamo potvrdu da je netko dobio. U čovjeku prorade emocije i počne impulzivno reagirati”, izjavio je.
Hanfa je objavila upozorenje da se “cijela igra” nastavlja. Martina Verić, članica Upravnog vijeća HANFA-e kazala je da su uočili da se grupa obnovila na Telegramu i da se ponovno šalju pozivi za uplatama.
“Važno je napomenuti da digitalizacija omogućava upravo brzo uspostavljanje ponovnih “shema”, oporavak onih koje su možda mediji već prozvali. Jednostavno promijene naziv ili web stranicu ili lažne identitete ljudi koji u tome sudjeluju i na taj način ponovo nastave privlačiti građane”, istaknula je Verić, piše HRT.
