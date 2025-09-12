Sudionik "piramidalne sheme": Kad dignete novac, ne razmišljate puno

“Znao sam da je to “piramidalna shema”, ali kad na 1.000 dolara uloga nakon pet mjeseci vratite 4.000 dolara, očekujete da se to i nastavi. Kad uđete morate još pet ljudi naći da bi imali svoju grupu, da bi dobili još jedan dodatni signal. To je tipična priča, ali kad dignete novce nakon pet mjeseci, 3000 dolara zarade, ne mislite o tome”, rekao je, navodeći da je znao da će jednog dana cijeli proces stati.