Hrvatskom hara nova prijevara: Prevarantska piramida ima nove metode

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) upozorila je u četvrtak na nastavak prijevara građana od strane subjekta XueX EG Investment Group.
U priopćenju navode da se posljednjih dana u hrvatskim medijima pisalo i ukazivalo na aktivnosti subjekta XueX koje predstavljaju financijsku prijevaru kroz piramidalnu shemu (tzv. Ponzijeva shema). Hanfa ističe da su Ponzijeve sheme primjer prijevara koje nisu povezane s radom Hanfinih subjekata nadzora.
Kako ističu, XueX EG Investment Group nastavlja s aktivnostima u svrhu prijevare građana, pritom koristi nove nazive i kontaktira građane putem novih kanala.
"Posebno se ističe nastavak prijevarnih aktivnosti subjekta XueX putem novih grupa na Telegramu, novog imena i lažne internetske stranice naziva www.sklcoinc.com. U navedenu lažnu investicijsku grupu na Telegramu može se ući ili uplatom određenog novčanog iznosa (300 - 1000 dolara) ili pozivom od strane prijatelja koji prosljeđuju kod za ulazak u grupu. Upozoravamo građane da ne ulaze u spomenute grupe te da ne uplaćuju novac prevarantima čak i bez obzira na to što ih u grupu često puta pozivaju njihovi poznanici", upozorili su iz regulatorne agencije.
Obratite se policiji u slučaju sumnje na prijevaru
Navode i da u ovom slučaju nije riječ o registriranom društvu koje je Hanfin subjekt nadzora te Hanfa nije nadležna za provedbu postupaka nad njim, pa zato Hanfa poziva građane na oprez i da se obrate policiji u slučaju sumnje na takvu prijevaru.
"Građanima savjetujemo da budu izrazito oprezni kada prime ponude za ulaganja od nepoznatih osoba ili društava, bez obzira je li to putem zatvorenih grupa na društvenim mrežama, telefonski ili putem javljanja na internetske oglasa. Naglašavamo da se građani prije odluke o ulaganju dobro informiraju o tome s kime će poslovati. Prije svega preporučujemo provjeriti ima li društvo dozvolu za rad tj. je li društvo registrirano i regulirano od strane Hanfe ili ima dozvolu za rad u Hrvatskoj na osnovu notifikacije. To mogu učiniti uvidom u Registre Hanfe, a mogu se i obratiti Hanfi na e-mail adresu [email protected] ili telefonom na 01/6173-281", naveli su između ostalog iz Hanfe.
