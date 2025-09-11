Hrvatskom hara nova prijevara: Prevarantska piramida ima nove metode

"Građanima savjetujemo da budu izrazito oprezni kada prime ponude za ulaganja od nepoznatih osoba ili društava, bez obzira je li to putem zatvorenih grupa na društvenim mrežama, telefonski ili putem javljanja na internetske oglasa. Naglašavamo da se građani prije odluke o ulaganju dobro informiraju o tome s kime će poslovati. Prije svega preporučujemo provjeriti ima li društvo dozvolu za rad tj. je li društvo registrirano i regulirano od strane Hanfe ili ima dozvolu za rad u Hrvatskoj na osnovu notifikacije. To mogu učiniti uvidom u Registre Hanfe, a mogu se i obratiti Hanfi na e-mail adresu [email protected] ili telefonom na 01/6173-281", naveli su između ostalog iz Hanfe.