Hrvatska Orqa ušla u suradnju s moćnim Ukrajincima: Najnapredniji dronovi postaju dostupni NATO saveznicama

Suradnja vodeće ukrajinske i hrvatske tvrtke počiva na zajedničkom razumijevanju važnosti suverene neovisnosti. Partnerstvo će se usredotočiti na razvoj i proizvodnju interceptor dronova, komponenti i drugih besposadnih zračnih sustava. Istovremeno se aktivno radi na uspostavi zajedničkih proizvodnih pogona u Hrvatskoj i u Ukrajini, a vrlo brzo se očekuju prvi proizvodi. Kako navode, ova suradnja omogućit će NATO saveznicama izravnu nabavu najnaprednijih Interceptor dronova kroz neovisan i pouzdan europski lanac opskrbe. Mogućnost obrambenih snaga savezničkih zemalja da se opskrbe vrhunskim tehnološkim rješenjima izravno će ojačati otpornost NATO-a te pridonijeti sigurnost europskog neba, bez iscrpljivanja ukrajinskih resursa, prenosi Večernji list.