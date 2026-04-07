Hrvatska Orqa ušla u suradnju s moćnim Ukrajincima: Najnapredniji dronovi postaju dostupni NATO saveznicama

Partnerstvo će se usredotočiti na razvoj i proizvodnju interceptor dronova, komponenti i drugih besposadnih zračnih sustava
Osječka Orqa, koja je jedna od vodećih europskih tvrtki za tehnologiju besposadnih letjelica, potpisala je sporazum o strateškoj suradnji s ukrajinskom obrambeno-tehnološka tvrtka General Cherry. Ove dvije kompanije surađivat će na razvoju besposadnih zračnih sustava. Ovo partnerstvo ujedinjuje Orqine proizvodne kapacitete i tržišnu ekspertizu s operativnim znanjem i iskustvom tvrtke General Cherry, testiranim u stvarnim borbenim uvjetima, navodi se u priopćenju.
Suradnja vodeće ukrajinske i hrvatske tvrtke počiva na zajedničkom razumijevanju važnosti suverene neovisnosti. Partnerstvo će se usredotočiti na razvoj i proizvodnju interceptor dronova, komponenti i drugih besposadnih zračnih sustava. Istovremeno se aktivno radi na uspostavi zajedničkih proizvodnih pogona u Hrvatskoj i u Ukrajini, a vrlo brzo se očekuju prvi proizvodi. Kako navode, ova suradnja omogućit će NATO saveznicama izravnu nabavu najnaprednijih Interceptor dronova kroz neovisan i pouzdan europski lanac opskrbe. Mogućnost obrambenih snaga savezničkih zemalja da se opskrbe vrhunskim tehnološkim rješenjima izravno će ojačati otpornost NATO-a te pridonijeti sigurnost europskog neba, bez iscrpljivanja ukrajinskih resursa, prenosi Večernji list.
Suosnivač i izvršni direktor Orqu Srđan Kovačević je poručio: "Ovo partnerstvo počiva na inovativnom modelu zajedničke proizvodnje koji nam omogućuje da dokazano operativno znanje i iskustvo tvrtke General Cherry spojimo s našom tehnologijom te po prvi put izvan Ukrajine ponudimo sposobnosti učinkovite zračne zaštite protiv modernih besposadnih prijetnji. Riječ je o važnom iskoraku kojim visokoučinkovite sustave stavljamo u službu sigurnosti svih naših saveznika.“
"Pokrećemo značajno i obećavajuće partnerstvo s tvrtkom koja donosi više od desetljeća iskustva i vodeću ekspertizu u industriji bespilotnih letjelica. Naš zajednički cilj je pomoći u izgradnji nove arhitekture europske i globalne sigurnosti uz pomoć jedinstvenog ratnog iskustva Ukrajine i tehnološke stručnosti Orqe", izjavio je Yaroslav Gryshyn, suosnivač tvrtke General Cherry.
