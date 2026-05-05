"Ubojica dronova" širi se među američkim saveznicima: I jedna europska zemlja je mogući kupac

Niskobudžetni raketni sustav koji se pokazao učinkovitim protiv dronova tipa Shahed u Ukrajini sada se ubrzano raspoređuje među američkim partnerima na Bliskom istoku, dok Washington odobrava nove prodaje naoružanja s ciljem suzbijanja rastuće prijetnje bespilotnih letjelica iranskog dizajna, izvijestio je The Defense Post.
Američki State Department je 1. svibnja odobrio tri odvojene prodaje putem programa Foreign Military Sales za Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS) Izraelu, Kataru i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, prema službenim obavijestima američke vlade.
Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS) pretvara nevođene rakete u precizno navođeno streljivo te se sve češće koristi kao isplativ presretač protiv dronova — osobito sustava tipa Shahed koje široko koriste Iran i njegovi partneri, piše United24Media.
Izrael i Katar zatražili su po 10.000 komada APKWS II, pri čemu je svaki paket procijenjen na približno 992,4 milijuna dolara. UAE je, s druge strane, zatražio 1.500 APKWS II kompleta za navođenje konfiguriranih za uporabu zrak-zrak, u poslu procijenjenom na 147,6 milijuna dolara.
Porast interesa odražava lekcije naučene u Ukrajini, gdje se APKWS intenzivno koristi kao znatno jeftinija alternativa klasičnim projektilima zrak-zrak pri presretanju dronova tipa Shahed, prema vojnim analitičarima.
Sustav je privukao širu međunarodnu pozornost nakon borbene uporabe u Ukrajini, iako napori SAD-a na njegovoj integraciji traju već nekoliko godina.
Potvrđeno je da su ukrajinski borbeni zrakoplovi F-16 dobili mogućnost ispaljivanja APKWS II, čime je značajno povećana njihova sposobnost suprotstavljanja velikom broju nadolazećih dronova poput Gerana i Shaheda.
Privlačnost APKWS-a uvelike proizlazi iz njegove cijene i skalabilnosti. Nedavni ugovori procjenjuju cijenu svake rakete na oko 30.000 do 31.000 dolara — znatno manje od cijene konvencionalnih projektila zrak-zrak.
✅ Over Odesa, Ukraine’s VAMPIRE missile system destroys a Russian Shahed-136 kamikaze drone using a laser-guided APKWS rocket. pic.twitter.com/jU6GbppZE9— NSTRIKE (@NSTRIKE1231) October 15, 2025
Operativno gledano, F-16 opremljen standardnim projektilima može tijekom jedne misije zahvatiti tek nekoliko ciljeva, dok konfiguracija s APKWS raketama omogućuje nošenje znatno većeg broja presretača.
U kombinaciji s paljbom iz ugrađenog topa, ovakva konfiguracija mogla bi omogućiti jednom zrakoplovu da u jednoj misiji uništi desetke dronova, u povoljnim uvjetima.
Predloženi paketi prodaje također uključuju niz prateće opreme i usluga. Izraelski zahtjev obuhvaća opremu za testiranje, rezervne dijelove, tehničku dokumentaciju, obuku i logističku potporu. Katar i UAE dodatno su zatražili lansere, bojeve glave, raketne motore, blizinske upaljače i sustave za obuku.
BAE Systems je naveden kao glavni izvođač za sva tri posla.
Prema američkim dužnosnicima, ove prodaje imaju za cilj ojačati obrambene sposobnosti partnerskih zemalja, poboljšati interoperabilnost s američkim snagama te odgovoriti na postojeće i nove prijetnje.
Washington je također iskoristio izvanrednu proceduru kako bi odmah odobrio ove poslove u interesu nacionalne sigurnosti, čime je zaobiđen standardni proces kongresnog nadzora.
Ranije su se pojavila izvješća da švedski Saab razmatra mogućnost opremanja svojih borbenih zrakoplova JAS 39 Gripen niskobudžetnim vođenim raketama APKWS kao pristupačnim rješenjem za borbu protiv dronova — koncept koji je snažno oblikovan iskustvima s bojišta u Ukrajini.
