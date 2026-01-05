Oglas

Brodić: MOL je počeo dubinsku analizu poslovanja NIS-a

Hrvoje Krešić
05. sij. 2026. 20:44

Glavni urednik portala Energypress Ivan Brodić gostovao je jutros u Novom danu N1 televizije, gdje se osvrnuo na sve posljedice koje će po naftnu industriju i naftno tržište imati posljednja američka intervencija u Venezueli, ali je i komentirao odluku američke administracije kojom se naftnoj industriji Srbije (NIS) dozvolio dotok nafte putem JANAF-a na još jedan kraći period.

Ivan Brodić objasnio je kako je naftna i distribucijska infrastruktura Venezuele zastarjela te traži velika ulaganja, koja se sigurno ne mogu ostvariti u kratkom vremenskom periodu.

Iako je SAD povećao vlastitu proizvodnju zahvaljujući modernim tehnologijama te došao u fazu da energente izvozi, Brodić napominje kako nije zanemariva potrošnja energije koju traži industrija umjetne inteligencije i podatkovnih centara što valja imati na umu kada se razmišlja o američkim potrebama za energentima u budućnosti.

Što se tiče NIS-a i JANAF-a Brodić navodi kako je, prema njemu dostupnim informacijama, MOL počeo s procesom dubinskog skeniranja poslovanja NIS-a što bi moglo prethoditi preuzimanju, no kako je riječ o dugotrajnim procesima za očekivati je da će biti potrebno barem još jedno produženje američke dozvole opskrbe naftom jer je u postojećim okvirima vremena za to premalo. Kao najvažnije pitanje vidi pitanje budućnosti rafinerije Pančevo koja MOL-u - s obzirom na postojeće rafinerije u Mađarskoj I Slovačkoj - nije potrebna, te bi mogla doživjeti sudbinu rafinerije u Sisku.

Ostatak razgovora s Ivanom Brodićem pogledajte u videu.

Teme
Energetska infrastruktura JANAF MOL i NIS NIS Naftne rafinerije Sankcije i dozvole nafta

