Brodić: MOL je počeo dubinsku analizu poslovanja NIS-a

Što se tiče NIS-a i JANAF-a Brodić navodi kako je, prema njemu dostupnim informacijama, MOL počeo s procesom dubinskog skeniranja poslovanja NIS-a što bi moglo prethoditi preuzimanju, no kako je riječ o dugotrajnim procesima za očekivati je da će biti potrebno barem još jedno produženje američke dozvole opskrbe naftom jer je u postojećim okvirima vremena za to premalo. Kao najvažnije pitanje vidi pitanje budućnosti rafinerije Pančevo koja MOL-u - s obzirom na postojeće rafinerije u Mađarskoj I Slovačkoj - nije potrebna, te bi mogla doživjeti sudbinu rafinerije u Sisku.