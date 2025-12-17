Šušnjar: Općini Dvor i SMŽ-u naknada od 1,6 milijuna eura za zbrinjavanje radioaktivnog otpada

"To je suvereno pitanje Republike Hrvatske, ali smo mi kao dobar susjed i partner pravovremeno dijelili sve informacije i ovim puta pozivam sve one koji su zabrinuti za bilo kakve vidove sigurnosti vezane za to skladište da dođu u Ministarstvo gospodarstva. Pokazat ćemo sve studije i, ukoliko je potrebno, napraviti studijsko putovanje da vide kako izgledaju takva skladišta. To je jako sigurno i mislim da tu nema nikakve bojazni osim nekakvih politikanstava koja ne doprinose nikakvom konstruktivnom rješavanju bilo kakvih problema", izjavio je.