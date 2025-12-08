

"Sustav nema odgovor na pitanje gdje nakon sigurne kuće, procesi dugo traju, kazne su blage, uzimaju se u obzir olakotne okolnosti, život žene i djece žrtava nasilja je zaleđen, a i uobičajeno je da odlazi ona, a ne da sustav nađe način da ona ostaje, a da se njega izolira."