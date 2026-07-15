Građani očajni
Sve ih je više, a teško ih se riješiti. Zagrepčani upozoravaju na najezdu: "Ostavljaju crne mrlje"
Hrastove stjenice ponovno zadaju muke Zagrepčanima. Građani posljednjih dana na društvenim mrežama upozoravaju da ih pronalaze posvuda – na balkonima, zavjesama, tek opranom rublju, pa čak i na sebi nakon šetnje ili vožnje biciklom. Mnogi tvrde da ih je ovog ljeta znatno više nego prethodnih godina te se pitaju kako ih se riješiti.
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"Ima li netko problema s njima? Ne mogu ih se nikako riješiti. Zavjese od balkona, roba na sušilu... Puno ih je. Nekako mi se čini da ih je više sad nego prošlih godina", napisao je jedan Zagrepčanin na Redditu, pokrenuvši raspravu u kojoj su se javili brojni građani s istim problemom. Mnogi tvrde da su hrastove stjenice posljednjih dana ponovno postale prava napast. "Dođe mi da usred ljeta sušim robu u kući", napisao je autor objave, dok drugi korisnici navode da ih ima na Trešnjevki, Bundeku i Sljemenu, piše novinarka Večernjeg lista Gabrijela Krešić.
"Da, imam iste probleme, a pogotovo kad bacim đir s biciklom, bude ih više od 50 po meni", napisao je jedan korisnik. Drugi podsjećaju da su sličnu najezdu imali i prošlog ljeta. "Doslovno bih prije skidanja veša s balkona više od deset minuta skidala stjenice s robe", opisala je jedna korisnica. Neki ističu da ih je ove godine još više nego ranije. "Svake godine ih je sve više i više", komentirao je jedan Zagrepčanin, dok drugi dodaje da cijeli oblaci stjenica prolaze pokraj kuće.
Posebno frustriraju tragovi koje ostavljaju. "Na svijetloj odjeći, zavjesama i zidovima ostavljaju crne točkice koje je nemoguće skinuti", požalio se jedan korisnik. U raspravi su se javili i oni koji objašnjavaju zašto ih je toliko. Prema jednom komentaru, hrastove se stjenice hrane sokovima drveća, no tijekom toplih i sušnih razdoblja, kada u biljkama ponestaje vlage, češće lete i završavaju na balkonima, odjeći, životinjama i ljudima. Drugi korisnici podsjećaju da je riječ o invazivnoj vrsti podrijetlom iz Sjeverne Amerike koja se posljednjih desetljeća proširila Europom, zbog čega ih je teško trajno suzbiti. U komentarima su se mogle pročitati i brojne šaljive "metode borbe", od žutih ljepljivih traka za kukce do ne baš ozbiljnih prijedloga poput – bacača plamena.
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