Sve ih je više, a teško ih se riješiti. Zagrepčani upozoravaju na najezdu: "Ostavljaju crne mrlje"

Posebno frustriraju tragovi koje ostavljaju. "Na svijetloj odjeći, zavjesama i zidovima ostavljaju crne točkice koje je nemoguće skinuti", požalio se jedan korisnik. U raspravi su se javili i oni koji objašnjavaju zašto ih je toliko. Prema jednom komentaru, hrastove se stjenice hrane sokovima drveća, no tijekom toplih i sušnih razdoblja, kada u biljkama ponestaje vlage, češće lete i završavaju na balkonima, odjeći, životinjama i ljudima. Drugi korisnici podsjećaju da je riječ o invazivnoj vrsti podrijetlom iz Sjeverne Amerike koja se posljednjih desetljeća proširila Europom, zbog čega ih je teško trajno suzbiti. U komentarima su se mogle pročitati i brojne šaljive "metode borbe", od žutih ljepljivih traka za kukce do ne baš ozbiljnih prijedloga poput – bacača plamena.