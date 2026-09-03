AFERA "PO BABI I STRIČEVIMA"
Svjedokinja na suđenju bivšem ministru: "Pitanja sam dobila dan prije testa za posao. Otac mi je u HDZ-u..."
Na suđenju bivšem ministru Darku Horvatu, bivšem ravnatelju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Josipu Aladroviću i ostalima svjedočila je Lidija Sinković, koja je govorila o okolnostima zapošljavanja u Mirovinskom osiguranju.
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Dan prije jednog od natječaja za posao u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, bivša pomoćnica ministra Ana Mandac dala je Sinković ispitna pitanja u svom uredu. Sinković se javila na dva natječaja, a na jednom je bila primljena.
Mandac je, navodi HRT, o njezinu zapošljavanju komunicirala i SMS porukama s tadašnjim ravnateljem HZMO-a Josipom Aladrovićem.
Sinković je tijekom istrage ispričala i da je upoznala bivšeg ministra Horvata. Prema njezinu iskazu, u razgovoru mu je samo rekla da je dulje vrijeme nezaposlena i da traži posao.
Na pitanje sutkinje Kovačević kako je Darko Horvat znao za nju, Sinković je odgovorila:
"Zbog toga jer moj tata je bio u HDZ-u. Ne znam da li još uvijek je. A gospodin Horvat je bio, mislim da je on vodio onda u Međimurju HDZ. Sad ... ne bih točno znala."
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