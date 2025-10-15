Trećim izmjenama Strateškog plana u dvjema intervencijama je uključeno povećanje potpore za žene koje su nositeljice poljoprivrednog gospodarstva najmanje tri godine prije podnošenja zahtjeva za potporu, neovisno o dobi žene. Tako je u intervenciji 73.03. Korištenje obnovljivih izvora energije povećana potpora za 15 posto za nositeljice poljoprivrednog gospodarstva, a u intervenciji 73.10. Ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine do 250.000 eura, povećana je potpora za 15 posto za ulaganja koja provode nositeljice poljoprivrednog gospodarstva.