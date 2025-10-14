"JEDAN MUŠKARAC, JEDNA ŽENA"
Zakon o ravnopravnosti spolova: Desna oporba protiv prijedloga ljevice o zip modelu i kvotama
Uz vladajuće, ni desna saborska oporba nije u utorak pokazala razumijevanje za prijedlog dviju zastupnica s ljevice da se izborna lista koja nema barem 40 posto žena smatra nevažećom te da se na liste uvede tzv. zip model, jedan muškarac, jedna žena.
To nije dobro i dugoročno neće biti dobro, kazao je Igor Peternel (DOMiNO) govoreći o izmjenama Zakona o ravnopravnosti spolova koje su predložile Anka Mrak-Taritaš (Glas) i Dalija Orešković (DOSIP).
Kritičan je prema kvotama i zip modelu, tumači kako to zapravo stavlja žene u neugodan položaj, osjećaju se da su na listama samo jer su žene, a ne jer su dale neki doprinos.
Mrak Taritaš poziva da rješenja koja nudi primjeni na vlastitu stranku jer su joj u predsjedništvu samo dvije žene, od sedam članova.
"Pogubljena ljevica" želi uvesti kvote, no što ako se žene ne žele baviti politikom, pita Marin Miletić (Most) i zauzima se da žene u svemu budu jednake i jednako vrednovane.
Smatra da umjesto kvota, treba raditi na edukaciji žena, sustavno motivirati djevojke da se bave politikom.
Ovo što nudite su PR poruke, neka magla koja nema veze sa strategijom podizanja svijesti žena da se uključe u politiku, poručio je kolegicama s ljevice.
Vlada Saboru predložila da ne prihvati prijedlog
Vlada je Saboru predložila da ne prihvati prijedlog dviju zastupnica, a u utorak ga je kritizirao i HDZ.
Ovo je populistički napad na HDZ, a ne poticanje žena da se bave politikom, konstatirala je Danica Baričević (HDZ) nakon što je Mrak Taritaš izrekla niz zamjerki na ponašanje HDZ-a kod sastavljanja izbornih lista.
HDZ se odlučio za politiku plaćanja kazni, a ne poštivanja ženskih kvota na izbornim listama, rekla je Mrak Taritaš, navodeći podatak da je HDZ u posljednje tri godine, čak 53 puta prekršajno optuživan jer nije imao dovoljno žena na listama. Po važećem zakonu, izborna lista na kojoj nema dovoljno žena, odnosno muškaraca se ne odbacuje, ali njen predlagatelj plaća novčanu kaznu zbog nepoštivanja ravnomjerne zastupljenosti muškaraca i žena.
Na posljednjim izborima za Hrvatski sabor, HDZ nije imao dovoljno žena na 9 od 11 izbornih lista, a ni jednu im listu nije nosila žena, kazala je te dodala da na nekim HDZ-ovim listama za lokalne izbore nije bilo ni jedne žene.
"I to je glavni okidač za ovaj zakon", izjavila je te procijenila da bi, s obzirom na dosadašnji tempo, tek krajem stoljeća Hrvatska mogla doći do željene kvote od 40 posto žena.
Baričević: Samo je HDZ imao predsjednicu države i Vlade
Ako je HDZ tako grozan prema ženama, kako je jedini imao i predsjednicu države i Vlade, uzvraća joj Baričević.
Suglasna je da treba poticati žene da se više uključuju u politiku, ali i pita zašto prisiljavati stranke da prisiljavaju žene da budu na listama samo da bi se popunile kvote i zip mode. Zar nije bolje žene educirati i tako ih motivirati za političko djelovanje, pita HDZ-ova zastupnica.
I Dalija Orešković (DOSIP) kritizira HDZ, kaže da ta stranka sebe definira kao državotvornu i domoljubnu, a svjesno krši zakone države koju "navodno voli i vodi, samo zato što ima dovoljno novca da kazne plaća kao cijenu kikirikija".
HDZ je razvio krajnje destruktivan odnos prema demokraciji, oporbi, prema bilo kojem obliku dijaloga u društvu, ustvrdila je zastupnica.
Pobrojala je i kako je od 54 zastupnika HDZ-a, samo 14 žena, a DP i Most ih gotovo nemaju, svi su muškarci. U čemu vam je problem sa ženama, upitala je kolege.
Rješenja koja nude Mrak Taritaš i Orešković, podržali su SDP i Možemo, čiji Marin Živković primjećuje kako od 15 saborskih klubova, njih pet nema ni jednu zastupnicu, a od 21 stranke njih 12. Ovo je sistemsko pitanje koje traži takav odgovor, kazao je.
