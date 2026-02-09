"Bilo je užasno teško doći do tih sporazuma. Prvi je potpisan u doba Georgea Busha starijeg i Mihajla Gorbačova, koji su shvatili da to sve skupa ne vodi ničemu; da imaš ograničeni broj ciljeva s druge strane. Ako gledaš Rusiju: imaš Sankt Petersburg, Moskvu i možda još desetak do 15 gradova 'vrijednih' da na njih potrošiš bombu. Ostalo su mala mjesta ili pustopoljine. Ne treba ti više od par stotina nuklearnih glava, što će ti onda 5.000? Potpuno suludo, nepotrebno. Na kraju krajeva, Kina je nuklearna sila sa 600 bojevih glava, s kojima savršeno može pokriti sve ciljeve u Rusiji i SAD-u, čak i u Europi ako se baš zainati."