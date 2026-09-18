HUBOL zatražio istragu
Tajne kamere u operacijskim dvoranama? Oglasio se KBC Zagreb
Hrvatska udruga bolničkih liječnika (HUBOL) zatražila je u četvrtak od Ministarstva zdravstva izvanredni nadzor, a od KBC-a Zagreb internu kontrolu, zbog sumnji da su na Klinici za kardijalnu kirurgiju tijekom operacijskih zahvata snimani pacijenti i zdravstveni radnici.
Prema informacijama iznesenim u medijima, u operacijskim dvoranama te klinike tijekom duljeg razdoblja postojale su kamere koje su snimale ili mogle snimati pacijente i zdravstvene radnike tijekom zahvata.
Postojanje kamera u medijima su potvrdili bivši i sadašnji predstojnik Klinike, Bojan Biočina i Hrvoje Gašparović, dok su o svrsi, opsegu i načinu korištenja tog sustava iznesene međusobno suprotstavljene tvrdnje, navodi udruga.
KBC Zagreb: Pacijenti nisu snimani
KBC Zagreb se o ovim tajnim kamerama oglasio priopćenjem koje prenosimo u cijelosti:
"KBC Zagreb drži važnim, radi potpunog i odgovornog informiranja javnosti, jasno razdvojiti činjenice od navoda i interpretacija koje su se pojavile u javnom prostoru vezano uz ranije medijske napise o videonadzoru u operacijskim salama Klinike za kardijalnu kirurgiju, te nedavnim zahtjevom HUBOL-a za provođenjem izvanrednog zdravstveno-inspekcijskog nadzora.
Pacijenti tijekom operacijskih zahvata na Klinici za kardijalnu kirurgiju KBC-a Zagreb nisu snimani.
Ranijom provjerom utvrđeno je kako su kamere o kojima je riječ bile postavljene u razdoblju od prije 2016. godine po nalogu tadašnjeg predstojnika Klinike u svrhu sigurnosti. U razdoblju od postavljanja, kamere najveći dio vremena nisu bile u funkciji te su u konačnici i fizički uklonjene.
Posebno naglašavamo da predmetni videonadzorni sustav nije služio za dokumentiranje medicinskih postupaka niti za snimanje operacijskih zahvata. Pacijenti nisu bili predmet snimanja tijekom operacija, niti su u tu svrhu nastajale ili se pohranjivale videosnimke pacijenata. Navedeno se odnosi na sve pacijente, osobito uključujući maloljetne osobe.
Radi potpunog i objektivnog utvrđivanja svih okolnosti, KBC Zagreb je proveo postupke radi utvrđivanja činjenica vezanih uz predmetni sustav videonadzora. Dakle, provjera relevantnih činjenica nije pokrenuta tek nakon aktualnog zahtjeva za nadzorom, već je KBC Zagreb pravodobno poduzeo institucionalne korake kako bi se utvrdile sve okolnosti.
KBC Zagreb razumije posebnu osjetljivost svakog pitanja koje se odnosi na privatnost pacijenta. Operacijska dvorana mjesto je u kojem pacijent mora imati najvišu razinu zaštite dostojanstva, privatnosti i povjerljivosti. To za KBC Zagreb nije samo pitanje usklađenosti s propisima, već temeljno profesionalno i etičko načelo zdravstvene skrbi.
U tom smislu KBC Zagreb pozdravlja svaku zakonitu i stručno utemeljenu provjeru koja može pridonijeti potpunom razjašnjenju svih okolnosti. KBC će nadležnim tijelima staviti na raspolaganje svu relevantnu dokumentaciju i aktivno surađivati u svakom postupku nadzora.
Istodobno, KBC Zagreb neće ulaziti u javne polemike niti prejudicirati bilo čiju odgovornost. O tome jesu li postojale nepravilnosti mogu odlučivati isključivo nadležna tijela na temelju provjerljivih činjenica i dokumentacije.
Za KBC Zagreb pritom nema dvojbe oko temeljnog načela - pacijent nije i ne smije biti objekt neovlaštenog snimanja.
Zaštita privatnosti, dostojanstva, osobnih podataka i povjerenja svakog pacijenta KBC-u Zagreb predstavlja temeljnu profesionalnu odgovornost i standard od kojeg ne odstupamo."
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