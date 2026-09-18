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Rokovci

Kraj Vinkovaca pao manji avion

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N1 Info
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18. ruj. 2026. 10:48
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N1

Manji zrakoplov s jednom osobom srušio se iza 10 sati u Rokovcima, kraj Vinkovaca.

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Prema neslužbenim informacijama, pilot je preminuo.

Avion je pao kraj zrakoplovnog kluba Vrabac.

Na mjesto nesreće poslan je i helikopter Hitnog medicinskog prijevoza.

Uzrok nesreće bit će poznat nakon istrage.

Uskoro opširnije...

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Teme
pad aviona vinkovci zrakoplovna nesreća

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