Mediji su pisali da je Lovrinčevića i Vlahovića spojio Marko Ljubić, voditelj i urednik koji je tada radio na istoj televiziji. Iako se našao u transkriptima razgovora između Lovrinčevića i Vlahovića, u kontekstu toga da je s njima trebao dijeliti novac, a koje je Vlahović tajno snimao, Ljubić je rekao da Vlahović laže i da nisu dijelili nikakav novac.